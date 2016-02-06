Un medico, un filosofo, un giornalista per ‘Teste scultura o teste pensanti ?’
Un medico, un filosofo e un giornalista a confronto sul tema 'Teste scultura o teste pensanti?' alla Sala d'arte Le Muse
06 Febbraio 2016 - 10:21 | di Vincenzo Comi
Domenica 7 febbraio alle ore 18 presso la Sala d’arte “Le Muse” di via San Giuseppe 19, continuano le manifestazioni del “Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria che per questo fine settimana prevede la conversazione “Teste scultura o teste pensanti ?”
Un incontro questo ricorda Giuseppe Livoti -presidente Muse -, che vuole essere un confronto a 3 voci su come l’uomo oggi pensa , agisce, opera. Testimonianze volutamente scelte per professionalità, esperienza, formazione, andranno ad interagire tra di loro, per una alternanza di esperienze non casuali, inserendo insieme in una conversazione un medico, un filosofo ed un giornalista.
Animeranno il tradizionale incontro domenicale così Vincenzo Nociti – dirigente medico ospedaliero responsabile struttura U.V.A, Angelo Vecchio Ruggeri – dirigente scolastico, Eugenio Marino – direttore GSnews.
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