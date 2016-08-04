‘É un mondo difficile’ di Francesco Iriti tra le perle della Jonica

Dopo Pentedattilo tre nuove date ravvicinate per conoscere il giovane autore e la storia di Cisko, tra amori, addii e mancanza di lavoro

Palizzi Marina, Fossato Jonico e Chorio di San Lorenzo. Sono queste le tre prossime location che ospiteranno la presentazione del presentazione del libro “É un mondo difficile” di Francesco Iriti.

Dopo il positivo momento letterario che si é tenuto lo scorso 30 Luglio nel borgo antico di Pentedattilo, che ha fatto registrare un ottimo riscontro di pubblico, sono tre le date ravvicinate che permetteranno ai lettori di poter conoscere da vicino il giovane autore del libro, disponibile su Amazon sia in formato cartaceo che e-book.

Una storia ambientata in Calabria quella raccontata nel libro, tra amori, addii, difficoltá, mancanza di lavoro, che si dipana lungo 166 pagine da leggere tutte d’un fiato. Un lungo viaggio quello del protagonista Cisko, sia fisico ma soprattutto interiore, iniziato molti anni prima, che l’aveva portato a lasciare il suo paese, nel profondo Sud Italia, per cercare maggior fortuna al Nord. Riuscirà nell’impresa?

Questa sera alle ore 21.30, in Piazza dei Martiri a Palizzi Marina, nell’ambito del PIFF “Palizzi International Film Festival”, Francesco Iriti sará ospite della sezione “Profumo di Libri” presentata da Giuseppe Livoti.

Sabato 6 Agosto alle ore 19.30 spazio a “Perle di Cultura Grecanica” a Fossato Jonico, comune di Montebello Jonico, in Piazza Chiesa. Il momento letterario é stato organizzato dall’Associazione “Fossatesi nel Mondo”

Lunedí 8 Agosto alle ore 19.30 la presentazione si terrá presso l’Auditorium “San Gaetano Catanoso”, a Chorio di San Lorenzo, grazie all’associazione “Padre Gaetano Catanoso”.