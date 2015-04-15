Un nuovo Ambassador Expo 2015: Antonio Cabrini

Antonio Cabrini, ct della Nazionale femminile ed ex terzino della Juventus, entra nel team degli Ambassador di Expo Milano 2015 e parla di sport e alimentazione

di Daniela Bonanno Conti – A meno di venti giorni, dall’inizio di Expo 2015, tra i nuovi volti che andranno ad arricchire il già assortito team degli Ambassador di Expo Milano 2015, troviamo anche Antonio Cabrini.

Cabrini, attuale commissario tecnico della Nazionale femminile di calcio, è ricordato per essere stato ritenuto uno dei primi terzini moderni, nonché uno dei maggiori interpreti di calcio alla Juventus, che assieme al portiere Dino Zoff, lo stopper Claudio Gentile e il libero Gaetano Scirea hanno segnato in modo indelebile la storia dello sport del calcio.

Antonio Cabrini testimonial dell’Esposizione Universale

Ora il “bell’Antonio” ha deciso di impegnarsi come testimonial d’eccezione del messaggio dell’Esposizione Universale di Milano 2015.

Nel video, che lo vede protagonista, Antonio Cabrini dichiara ed esprime il suo pensiero sullo spirito della manifestazione: “Expo Milano 2015 sarà una vetrina importante per tutti i Paesi che vi parteciperanno. In particolare, l’Italia potrà mettere in mostra le numerose eccellenze che può vantare in campo alimentare e nella produzione agricola. Spero davvero che l’Esposizione Universale diventerà un punto di riferimento, una piattaforma condivisa per discutere e trovare soluzioni comuni alle problematiche sollevate dalle tematiche che guideranno l’evento; le parole chiave che dovranno caratterizzare Expo Milano 2015 sono sicuramente: speranza e futuro. Su questo non ho alcun dubbio”.

Sport e alimentazione secondo Cabrini

Per quanto concerne il tema cardine dell’alimentazione, Cabrini si è così espresso in merito: “Coniugare l’attività sportiva ad una corretta alimentazione è davvero importante. Negli ultimi anni in questo campo sono stati fatti importanti passi in avanti. Oggi sappiamo con certezza che nutrirsi in maniera sana, con cibi genuini e sicuri, è senz’altro un elemento favorevole per ottenere risultati sportivi importanti”.

Giuseppe Sala, Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 si è detto molto contento di poter contare sul prezioso contributo di Antonio Cabrini, ricordando i suoi successi con la maglia della Juventus e soprattutto con la Nazionale ai Mondiali di Spagna che sono un biglietto da visita di assoluto prestigio per l’Italia e per milioni di italiani che ricordano quegli anni con orgoglio. La dedizione di Cabrini all’attività sportiva e a una sana cultura alimentare rappresentano un valore aggiunto per l’Esposizione Universale rendendo ancora più significativa la sua testimonianza.

Si può visionare il video al seguente link: http://www.expo2015.org/it/news/antonio-cabrini-