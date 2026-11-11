Reggio, Liceo Gullì e Conservatorio Cilea: insediato il Comitato per la filiera musicale

Si è riunito questa mattina, nella sede del Liceo Statale «Tommaso Gullì» di Reggio Calabria, il Comitato tecnico-scientifico paritetico istituito in attuazione della convenzione sottoscritta tra la sezione musicale del Liceo e il Conservatorio di Musica «Francesco Cilea», ai sensi dell’art. 13, comma 8, del D.P.R. n. 89/2010.

All’incontro, il primo da quando l’organismo è stato costituito, hanno preso parte il Dirigente Scolastico del Liceo «Gullì», prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò e il Direttore del Conservatorio «F. Cilea», M° Francesco Romano, insieme ai referenti designati dalle due istituzioni: il M° Claudio Bagnato per il Liceo e il M° Andrea Calabrese per il Conservatorio.

La filiera verticale della formazione musicale

Al centro dei lavori, la costruzione di una filiera verticale della formazione musicale che accompagni con continuità gli studenti lungo l’intero arco del loro percorso: dai corsi a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado alla sezione musicale del Liceo, fino ai corsi propedeutici e ai percorsi accademici del Conservatorio. Un disegno che risponde a un’esigenza concreta – evitare che il talento si disperda nei passaggi tra un grado di istruzione e l’altro – e che si fonda su strumenti precisi: la condivisione dei traguardi di competenza tra i diversi segmenti, l’armonizzazione dei curricoli, la definizione congiunta dei criteri delle prove di ammissione e un sistema di certificazione delle competenze ai sensi del D.M. n. 382/2018.

Il Comitato ha inoltre esaminato le numerose opportunità di collaborazione che le due istituzioni realizzeranno nel corso dell’anno scolastico: masterclass e attività di perfezionamento rivolte agli studenti del Liceo, iniziative congiunte di formazione dei docenti, produzioni artistiche comuni e momenti di apertura alla città, nella convinzione che la cultura musicale si diffonda anzitutto facendosi ascoltare.

Il raccordo con le scuole del territorio

Una particolare attenzione è stata dedicata al raccordo con le scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale del territorio, con le quali il Liceo sta promuovendo la costituzione di una rete dedicata: è lì, nel primo ciclo, che molti ragazzi incontrano per la prima volta uno strumento, ed è da lì che la filiera deve partire se vuole essere davvero tale.

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«Reggio Calabria dispone di un liceo musicale e di un Conservatorio di antica tradizione, ma due eccellenze che non dialogano restano due esperienze separate – ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò -. Il nostro compito è costruire un percorso riconoscibile, nel quale una ragazza o un ragazzo che comincia a studiare uno strumento a undici anni sappia dove può arrivare e trovi, a ogni passaggio, istituzioni che si parlano. È un investimento sui talenti della nostra città e, insieme, un modo per restituire alla comunità il valore di ciò che qui si produce.»

I lavori si sono conclusi in un clima di piena collaborazione istituzionale, con l’impegno delle due istituzioni a proseguire il confronto secondo il calendario definito dalla convenzione.