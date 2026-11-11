Allarme bomba a Reggio, la politica: ‘Attacchi informatici inaccettabili’

Dopo l’allarme bomba che ha interessato numerose scuole italiane e calabresi, con istituti evacuati anche a Reggio Calabria, arrivano le reazioni della politica.

Giusi Princi: “Solidarietà agli istituti scolastici coinvolti”

“Esprimo la mia piena solidarietà agli istituti scolastici coinvolti nell’allarme bomba di oggi. Sono vicina agli studenti, ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale e a tutta la comunità educante”.

Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi, in riferimento all’allarme bomba che ha interessato numerose scuole italiane e calabresi.

“Gli attacchi informatici e gli allarmi che in queste settimane stanno interessando diversi Paesi europei – prosegue – sono inaccettabili e richiedono una risposta tempestiva e rigorosa. Il Governo italiano e le istituzioni dell’UE sono già al lavoro per rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza. Come Unione europea – aggiunge l’europarlamentare calabrese -, occorre agire con determinazione per potenziare le politiche di cybersicurezza, investire in strumenti di prevenzione e migliorare la capacità di risposta agli attacchi informatici, consolidando la cooperazione tra gli Stati membri e promuovendo standard di sicurezza più elevati, a tutela – conclude l’eurodeputata Giusi Princi – dell’intero sistema economico e sociale europeo”.

Tilde Minasi: “Sdegno per il vile attacco”

“Oggi la nostra città di Reggio Calabria si è svegliata in un clima di ingiustificabile apprensione. Vedere la città paralizzata, con le strade bloccate e i nostri ragazzi costretti a evacuare d’urgenza istituti storici come il Liceo Classico e lo Scientifico ‘Leonardo da Vinci’, ma anche il Piria e il centralissimo Principe di Piemonte, e suscita un profondo sdegno. È una scena che fa male al cuore e che condanno con assoluta fermezza”.

Lo dichiara in una nota la senatrice reggina Tilde Minasi.