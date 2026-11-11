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Allarme bomba a Reggio, la politica: ‘Attacchi informatici inaccettabili’

Scuole evacuate da Nord a Sud, anche a Reggio: sdegno e solidarietà dalla politica

11 Novembre 2026 - 15:34 | di Redazione

Panorama di Reggio Calabria con lo Stretto di Messina sullo sfondo

Dopo l’allarme bomba che ha interessato numerose scuole italiane e calabresi, con istituti evacuati anche a Reggio Calabria, arrivano le reazioni della politica.

Giusi Princi: “Solidarietà agli istituti scolastici coinvolti”

“Esprimo la mia piena solidarietà agli istituti scolastici coinvolti nell’allarme bomba di oggi. Sono vicina agli studenti, ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale e a tutta la comunità educante”.

Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi, in riferimento all’allarme bomba che ha interessato numerose scuole italiane e calabresi.

“Gli attacchi informatici e gli allarmi che in queste settimane stanno interessando diversi Paesi europei – prosegue – sono inaccettabili e richiedono una risposta tempestiva e rigorosa. Il Governo italiano e le istituzioni dell’UE sono già al lavoro per rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza. Come Unione europea – aggiunge l’europarlamentare calabrese -, occorre agire con determinazione per potenziare le politiche di cybersicurezza, investire in strumenti di prevenzione e migliorare la capacità di risposta agli attacchi informatici, consolidando la cooperazione tra gli Stati membri e promuovendo standard di sicurezza più elevati, a tutela – conclude l’eurodeputata Giusi Princi – dell’intero sistema economico e sociale europeo”.

Tilde Minasi: “Sdegno per il vile attacco”

“Oggi la nostra città di Reggio Calabria si è svegliata in un clima di ingiustificabile apprensione. Vedere la città paralizzata, con le strade bloccate e i nostri ragazzi costretti a evacuare d’urgenza istituti storici come il Liceo Classico e lo Scientifico ‘Leonardo da Vinci’, ma anche il Piria e il centralissimo Principe di Piemonte, e suscita un profondo sdegno. È una scena che fa male al cuore e che condanno con assoluta fermezza”.

Lo dichiara in una nota la senatrice reggina Tilde Minasi.

“Purtroppo, badate bene, non stiamo parlando della bravata di qualche sconsiderato o di un fatto limitato al nostro territorio – prosegue la senatrice –. Le notizie di queste ore delineano un quadro preoccupante e di portata nazionale, con decine di scuole evacuate da Nord a Sud e, fatto ancora più grave, inaccettabili minacce rivolte direttamente al Premier. Siamo di fronte all’ennesimo, vile cyber attacco. Diciamolo a chiare lettere e senza giri di parole: questa è una vera e propria forma di guerra ibrida che ormai coinvolge l’Italia direttamente. L’obiettivo è chiaro: seminare il panico, destabilizzare le Istituzioni e colpire la nostra quotidianità partendo proprio dall’anello più sensibile, i nostri figli e le nostre scuole.Come Governo – sottolinea Minasi – voglio ribadire che il nostro impegno contro questi attacchi ibridi è massimo, costante e inflessibile. Tuttavia, di fronte a una minaccia così subdola che punta a minare la tenuta del Paese, credo sia imperativo superare le divisioni e le polemiche politiche interne. La sicurezza nazionale non ha e non deve avere colore politico. Dobbiamo fare fronte comune, mobilitando tutti i nostri sistemi di intelligence e di sicurezza, sia sul territorio che nello spazio cibernetico, con la massima e più assoluta attenzione.Voglio rivolgere la mia piena solidarietà agli studenti reggini e di tutta Italia, alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico che ha vissuto ore di grande paura. Un ringraziamento sentito, infine, va alla Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco e a tutte le Forze dell’Ordine intervenute tempestivamente e con grande professionalità a Reggio e nel resto del Paese per gestire l’emergenza e garantire l’incolumità di tutti. Lo Stato – conclude la senatrice – c’è e non si farà intimidire da chi trama nell’ombra”.

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