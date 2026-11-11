Mobilitazione artigiani reggini, Laganà (CNA): ‘Imprese in difficoltà. Adesso un tavolo tecnico’

Caro energia, aumenti vertiginosi dei carburanti, pressione tributaria locale ai massimi storici e continue emergenze che mettono a repentaglio la sopravvivenza stessa delle botteghe. È una presa di posizione decisa e senza sconti quella emersa questa mattina, nel corso dell’incontro ospitato nei locali della Camera di Commercio di Reggio Calabria, dove CNA, Confartigianato e Casartigiani si sono riunite per denunciare lo stato di forte disagio e agitazione in cui versa il comparto.

A fare il punto della situazione a margine dei lavori è Alessandro Laganà, direttore di CNA Reggio Calabria, che ha dato voce alle rivendicazioni delle micro e piccole imprese del territorio.

“Le misure attuali non bastano: serve un intervento immediato”

Nonostante i recenti stanziamenti di 2,2 milioni di euro annunciati dalla Regione Calabria e i primi passi contenuti nella legge di bilancio nazionale, il comparto lamenta una distanza ancora troppo ampia tra le misure varate e i costi reali sostenuti quotidianamente:

“Oggi siamo qui alla Camera di Commercio insieme a Confartigianato e Casartigiani, tre grandi associazioni di categoria che già a livello nazionale stanno condividendo un percorso con il governo. È di ieri la notizia riguardo alla manovra finanziaria: ci sono delle cose che vanno bene, altre un po’ meno. Sicuramente si sta facendo qualcosa, è chiaro, però sia a livello nazionale che regionale e territoriale le nostre imprese versano in condizioni di disagio che non vanno più bene. Dobbiamo assolutamente intervenire come associazioni: le nostre imprese ce lo chiedono, hanno bisogno di risposte e purtroppo quello che si sta facendo, evidentemente, non basta”.

Il peso del trasporto su gomma e lo svantaggio geografico

Tra i fattori che stanno gravando maggiormente sui bilanci aziendali c’è la spesa logistica, acuita dalle peculiarità strutturali dell’estremo Sud:

“Il centro studi di CNA Nazionale registra un’impennata, un aumento vertiginoso delle bollette, non solo per la componente energetica ma chiaramente anche per i carburanti. Il nostro è un territorio che, se vogliamo, geograficamente è sfortunato: ci troviamo abbastanza lontani dal resto del Paese, quindi il trasporto su gomma diventa determinante. Quello che altrove è un semplice rincaro del carburante, per le nostre imprese si traduce in una voce di spesa insostenibile. Bisogna porre rimedio partendo dall’alto, dalle cause legate ai conflitti internazionali, ma al governo chiediamo risposte concrete”.

A completare un contesto già critico si aggiungono le nuove vulnerabilità emerse dai report di categoria, che evidenziano una media di 21 micro e piccole imprese artigiane bersagliate quotidianamente da attacchi informatici su scala nazionale.

Accesso al credito e sostegno a chi “alza la serranda ogni mattina”

Laganà ha poi voluto richiamare l’attenzione sulla platea di attività che spesso rimangono escluse dagli aiuti standardizzati:

“Le imprese in difficoltà non sono esclusivamente quelle classificate come energivore. Parliamo soprattutto delle microimprese, realtà che difficilmente riescono ad accedere al credito e agli strumenti finanziari ordinari. Chiediamo un’attenzione particolare verso i nostri artigiani, persone che ogni mattina devono alzare la serranda affrontando sacrifici enormi e tantissime difficoltà”.

La richiesta al Comune: “Non vogliamo sostituirci alla politica, ma sedere a un tavolo tecnico”

L’asse del confronto si sposta poi con decisione sui tributi locali. A Palazzo San Giorgio, sede dell’amministrazione comunale, le associazioni artigiane avanzano una richiesta metodologica precisa:

“A livello territoriale la situazione non è delle migliori. Come sappiamo, anche rispetto a passate stagioni politiche, l’attuale amministrazione eredita una situazione che vede questa città gravata da tributi comunali altissimi, forse con le aliquote più alte d’Italia o comunque tra le più alte. È nostro preciso dovere chiedere al sindaco di istituire un tavolo tecnico con le associazioni artigiane di categoria, con l’obiettivo di rivedere tutte le imposte e i tributi che le nostre imprese devono sostenere ogni mese”.

E sul ruolo dell’associazione chiarisce:

“Chiaramente non vogliamo sostituirci alla politica: vogliamo semplicemente far parte di un tavolo di lavoro operativo dove si possano concordare decisioni concrete in favore delle nostre imprese”.

La data del 20 novembre: sciopero e assemblea con Mattarella

L’azione sindacale avviata a livello locale confluisce ora nel percorso di mobilitazione nazionale, con una tappa fondamentale già fissata in calendario: