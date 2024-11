Una notte al Museo: Reggio protagonista con i due guerrieri esposti al Museo ‘Magna Grecia’.

Oggi 28 dicembre e mercoledì 1 gennaio 2014 tutti i luoghi d’arte statali saranno aperti gratuitamente per l’intera giornata, fino a mezzanotte. L’iniziativa è del Ministero dei Beni culturali e del Turismo per favorire l’accesso al patrimonio culturale.Tra i beni artistico-culturali che si potranno ammirare, anche i Bronzi di Riace esposti al Nuovo Museo Archeologco Nazionale di Reggio Calabria, dove sono tornati dopo un lavoro di restauro e un’assenza di quattro anni.”Una notte al Museo”, questo il titolo dell’iniziativa nazionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali che interessa tutti i luoghi d’arte statali, ma che ha proprio nel rinnovato Museo di Reggio Calabria una delle principali manifestazioni. E le visite potranno essere allargate anche agli orari notturniDiverse le iniziative promosse nelle altre città italiane.A Torino, all’Armeria Reale, saranno letti brani tratti dal carteggio Freud-Einstein, mentre presso il Museo dell’Antichità sarà allestita la performance “Tocca la barba all’imperatore”, dedicata ai disabili visivi.A Milano, nella splendida cornice della Pinacoteca di Brera, sarà possibile assistere a un concerto di musica medievale.A Firenze, presso le Cappelle Medicee, andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “1492: libri di Lorenzo”.A Roma, nella sede di Palazzo Altemps, il cantautore Edoardo Vianello presenterà una conversazione sul “Suono delle fontane di Roma”.Infine, in Sardegna, al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, si terranno eventi dedicati anche ai più piccoli con racconti di Charles Dickens.”Per le festività natalizie – dichiara il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Massimo Bray – abbiamo pensato di regalare ai visitatori italiani e stranieri una giornata da dedicare alla conoscenza del nostro patrimonio storico-artistico, che permetterà a cittadini e turisti di scoprire luoghi ed opere d’arte del nostro Paese”. “Abbiamo risposto concretamente alla domanda degli utenti che ci chiedevano di ampliare l’apertura dei siti culturali – dichiara Anna Maria Buzzi, Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale del MiBACT – estendendo la fascia di fruizione all’orario notturno. L'ascolto ci ha premiati; a fronte di un decremento generale dei consumi culturali, così come registrato dall'Istituto Nazionale di Statistica, con 'Una notte al museò, diversificando e ampliando l'offerta culturale, abbiamo aumentato di oltre il 5% i visitatori e di oltre l'8% gli introiti". Le informazioni sui luoghi della cultura statali e sugli eventi del progetto, ideato dalla Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, sono consultabili sui siti www.beniculturali.it e www.valorizzazione.beniculturali.it. Sabato 28 dicembre, tutti i luoghi d'arte statali saranno aperti gratuitamente per l'intera giornata, fino a mezzanotte. L'iniziativa, giunta alla sesta edizione, è del Ministero dei Beni culturali e del Turismo per favorire l'accesso al patrimonio culturale. L'appuntamento prevede anche eventi di musica, danza, teatro e attività dedicate a tutti i tipi di pubblico. Tra i beni artistico-culturali che si potranno ammirare, anche i Bronzi di Riace esposti al Nuovo Museo Archeologco Nazionale di Reggio Calabria, dove sono tornati dopo un lavoro di restauro e un'assenza di quattro anni. 