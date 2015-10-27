Una sana alimentazione come base per il benessere quotidiano

di Giada Serranò – Si è tenuto presso É Hotel a Reggio Calabria, il corso sulla nutrizione organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi.

<<“Siamo ciò che mangiamo” diceva nell’ottocento il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach…>> Con questa citazione, Domenico Laurendi, Consigliere Nazionale dell’ordine dei Biologi, Commissario Provincia di Reggio Calabria, ha introdotto i lavori. Ha proseguito dicendo: <<Per l’importanza della figura professionale del biologo nutrizionista, l’ordine nazionale ha costituito una commissione sulla nutrizione, che traccerà le linee guida di questa particolare professione>>.

La presentazione del corso sulla nutrizione

È intervenuta, a seguito dell’introduzione del consigliere Laurendi, Annamaria Scarfò, biologo clinico, nutrizionista, citogenetista, che ha presentato il corso, definendo il concetto di nutrizione: <<L’alimentazione è basilare, ma sopratutto individuale, in quanto, ognuno di noi, ha le proprie esigenze sia quando è in buona salute, sia quando si è affetti da una o più patologie. Patologie in cui un alimento può essere di aiuto e supporto alla terapia consigliata, per la risoluzione del danno>>.

Tra i relatori intervenuti in seguito: la dottoressa Angela Maria Diano, direttore del dipartimento provinciale di Vibo Valenzia; la Dottoressa Paola Agostino, che ha descritto le caratteristiche della professione del biologo nutrizionista; la Dottoressa Domenica Iero, che ha incentrato il proprio intervento sull’azione dei nutrienti sul sistema neuroendocrino e la prevenzione delle malattie cardiovascolari; il Dottor Giuseppe Antonio Chindemi ha, invece, spiegato l’importanza dell’integrazione alimentare nelle disbiosi intestinali e la Dottoressa Celeste Paviglianiti che è intervenuta sulla necessità d’integrazione, nelle varie fasi della vita, di una dieta vegetariana e vegana.

<<Biologia e nutrizione hanno un legame imprescindibile -ha sottolineato Domenico Laurendi- perchè la nutrizione può dare un importante supporto al benessere della persona. Non è quindi solamente un fattore estetico, ma anche di prevenzione per alcune patologie. É un tema attualissimo quello della nutrizione, nonchè una delle branche che il settore scientifico sta approfondendo di più. Inoltre, in termini occupazionali, può dare grandi riscontri, poiché c’è una maggiore attenzione da parte della cittadinanza a investire nel proprio benessere. L’importante, e parlo a nome dell’ordine nazionale dei biologi -conclude il Consigliere Laurendi- è l’aggiornamento costante e continuo di queste figure professionali, perchè la salute della persona deve essere salvaguardata. In merito a questo, stiamo facendo dei corsi di aggiornamento che formeranno professionisti di alto livello, garantendo un servizio a tutta la cittadinanza>>.

I temi emersi durante il corso

É stata più volte sottolineata, durante il corso, la grande attenzione dimostrata dall’ordine nazionale dei biologi, nei confronti della città di Reggio e dei professionisti che operano nel territorio.