Reggio, torna l’Undead Fest: musica, suoni e visioni sul lungomare

Una notte di musica e sperimentazione con ospiti internazionali e italiani

Sabato 23 agosto 2025, sul lungomare di Reggio Calabria, torna l’Undead Fest, il festival che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio unico nella scena musicale contemporanea. Non un semplice evento, ma un vero e proprio laboratorio di collisione artistica, capace di esplorare immaginari sonori e visivi, dando vita a un’esperienza collettiva di scoperta e rivelazione.

La terza edizione si svolgerà al Funky Drop Beach a partire dalle ore 19:30, portando sulla scena una lineup che intreccia elettronica, synth-pop, italo-disco e post-punk.

Line-up: Bordello a Parigi, A Copy for Collapse e tanti altri

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione ci sarà Bordello a Parigi, etichetta discografica con sede ad Amsterdam fondata da Otto Kraanen nel 2011. Punto di riferimento internazionale per gli amanti dell’italo-disco e della cultura pop anni ’80, porta avanti un’identità sonora che mescola synthwave, new wave, house e disco.

Spazio anche al live di A Copy for Collapse, progetto synth-pop del musicista pugliese Daniele Raguso, attivo dal 2012, capace di fondere atmosfere elettroniche e suggestioni intime.

La serata sarà arricchita dai dj set di Daniele Giustra, Antonio Lubrano e Dodo, voce del progetto post-punk Di Notte.

L’anima dell’Undead Fest

Nato due anni fa, l’Undead Fest non vuole essere semplicemente un festival musicale, ma un incubatore di esperienze: un luogo in cui i suoni diventano paesaggi emotivi, in cui memoria, identità e sperimentazione dialogano con la città e con le correnti dello Stretto.

Una festa di naviganti di generi ed esploratori di suoni, che trasforma Reggio Calabria in una piattaforma di condivisione artistica e comunitaria.