Il CEO della Ewayplus, Saverio Nucera ,originario di Condofuri, ma come ama definirsi “cittadino del mondo”, è stato elogiato dalla famosa rivista Millionaire che nell’ultimo numero gli ha dedicato un’intera pagina. Il nostro giovane conterraneo insieme a Marta e Michele Turchet e a Stefano Izzo, commercializzano a livello internazionale un additivo naturale per carburanti che consente la diminuzione delle emissioni nocive dei gas di scarico del 90% e la conseguente riduzione dei consumi del 10%.

La giovane eccellenza reggina ha evidenziato che l’additivo naturale ha l’obiettivo di rendere innocui i combustibili fossili. Il prodotto è composto da un enzima derivato da cellule vegetali che, una volta immesso nei serbatoi, aiuta l’eliminazione di sedimenti e residui. Questi sedimenti sono il risultato della formazione di biomasse (alghe, muffe, lieviti…) nei punti di congiunzione tra acqua e carburante determinando, con l’uso dell’additivo, meno corrosione e contaminazione negli iniettori.

La diminuzione della quantità di ossidi di zolfo, altamente tossici e cancerogeni e del particolato fa sì che le emissioni siano meno pericolose. La sostituzione di SO2 con un composto più stabile, riduce sensibilmente l’impatto ambientale con notevoli vantaggi per la vivibilità delle nostre città e l’abbassamento dei consumi. La ricerca tecnologica attraverso l’utilizzo di prodotti naturali, sostiene con forza il CEO della Ewayplus è una delle vie principali per eliminare il tragico fenomeno dell’inquinamento atmosferico.