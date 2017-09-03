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Arriva il Gran Galà del Premio Ausonia

Venerdì 8 e sabato 9 settembre al Castello ducale di Corigliano Calabro la cerimonia finale della terza edizione della Mostra Nazionale del Teatro amatoriale

03 Settembre 2017 - 15:24 | di Eva Curatola

Accademia del Tempo Libero e teatro Morelli di Cosenza, immagine d'archivio

Ci siamo. Dopo un’estate trascorsa fra gli spettacoli teatrali in quattro città dello Jonio cosentino, è arrivato il momento della cerimonia finale per la terza edizione della “Mostra Nazionale d’Arte del Teatro amatoriale Italiano – Premio Ausonia” che si terrà venerdì 8 alle 18.30 e sabato 9 settembre alle 19.30 al Castello ducale di Corigliano Calabro (Cosenza).
La manifestazione, il cui direttore artistico è Antonio Maria D’Amico presidente provinciale della Fita Cosenza, premierà i migliori spettacoli e i migliori attori che hanno calcato i palcoscenici allestiti a Corigliano Calabro, Rossano, Marina di Sibari e Oriolo. Quattro location stupende che, con il sostegno delle amministrazioni comunali, degli sponsor e ora anche della Regione Calabria che ha fornito il patrocinio alla manifestazione, sono state gremite dal pubblico per gli spettacoli.
Nelle serate di venerdì 8 e sabato 9 settembre (giorno del gran gala finale condotto dalla giornalista Raffaella Salamina), scopriremo finalmente chi si porterà a casa i premi della Fita.

Il programma delle due serate

Venerdì 8 settembre, a partire dalle ore 18.30, dopo i saluti istituzionali, ci sarà la cerimonia del Teatro popolare di tradizione e sabato 9, dalle 19.30, gala di premiazione delle categorie in concorso alla Mostra d’arte, con illustri testimonial d’eccezione del panorama artistico nazionale e consegna del “Premio Ausonia – Impegno per il Teatro 2017”. In questa terza edizione, inoltre, sono stati inserite tre nuove categorie: il Premio Ausonia per il Teatro Giovani emergenti; il Premio Ausonia per la Promozione della cultura e tradizioni e il Premio Ausonia “Fausto Taverniti”, riconoscimento che la Fita Cosenza assegna per la comunicazione artistico-culturale. In più Fita Cosenza e il Comune di Oriolo hanno istituito, da questa edizione, il premio di regia “La Portella” alla carriera.

Sabato 9 verranno consegnati, dunque, il Premio Ausonia per il Teatro Giovani emergenti 2017 a Davide Fasano, attore emergente che viene proprio dal mondo Fita e che sta calcando i palchi italiani con lo spettacolo “Il Vangelo secondo Antonio” di Scena Verticale; il Premio Ausonia per la Promozione della cultura e tradizioni 2017 va a Otello Profazio, immenso cantastorie delle vite calabresi e di racconti meridionali, insignito del Premio Tenco 2016; il premio di regia “La Portella” alla carriera è stato assegnato al documentarista, regista e docente Luigi Di Gianni, attualmente presidente della Lucania film commission; il Premio Ausonia “Fausto Taverniti” va a Giuseppe Marasco per la sua grande attività di divulgatore della cultura del sud mentre il “Premio Ausonia – Impegno per il Teatro 2017” verrà assegnato all’attrice Michela Andreozzi.

Alla cerimonia parteciperà Valerio Morigi, attore e regista insignito del “Premio Ausonia – Impegno per il Teatro 2016”.

La serata di sabato 9 settembre sarà anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Fita Cosenza e sul canale Youtube della federazione provinciale.

Una grande edizione, quella del 2017, resa possibile grazie al sostegno dei Comuni di Corigliano Calabro, Rossano, Oriolo, Cassano allo Jonio; grazie alla Provincia di Cosenza, alla Unpli, alla Regione Calabria, alla Calabria film commission e Rotary Distretto 2100 – Corigliano, Rossano, “Sybaris”; ai main sponsor Caffo, Amarelli, Sprovieri e Panificio Malagrino; agli sponsor tecnici Vini Stragolia, Proraso, Concessionarie Aversente, Credem Banca & Francesco Paldino wealth planne e Michele Affidato Orafo; grazie al sostegno dei partner Lido Le Bruscate blu di Marina di Sibari, Centro benessere Anna Celestino, Casino Caruso, Longomare residence vacanze e Chalet delle rose.

Davide Fasano, ospite del Gran Galà del Premio Ausonia al Castello ducale di Corigliano Calabro
Giuseppe Marasco, ospite del Gran Galà del Premio Ausonia al Castello ducale di Corigliano Calabro
Luigi Di Gianni, ospite del Gran Galà del Premio Ausonia al Castello ducale di Corigliano Calabro
Michela Andreozzi, ospite del Gran Galà del Premio Ausonia al Castello ducale di Corigliano Calabro
Otello Profazio, ospite del Gran Galà del Premio Ausonia al Castello ducale di Corigliano Calabro

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