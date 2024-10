UniCal – Tutto pronto per la “Notte dei ricercatori”

Domani il Ponte del Campus di Arcavacata sarà invaso da migliaia di bambini, ragazzi, adulti che vivranno ancora una volta un’esperienza scientifica e conoscitiva inebriante, formativa e divertente.

A partire dalle 9.30, prenderà il via la quinta edizione della Notte dei Ricercatori il cui progetto (presentato da Unical capofila con gli altri due atenei calabresi, il CNR e la Regione Calabria) quest’anno, è stato finanziato dalla Commissione Europea.

Come ormai da consolidato e vincente format Unical, si inizierà con “Sperimenta la ricerca” che quest’anno propone oltre 160 visite nei laboratori e centri di ricerca dove i fruitori (al momento oltre 16.000 prenotati) potranno assistere e partecipare ad esperimenti e dimostrazioni proposti dagli scienziati dell’Unical, del CNR e anche da operatori di altri enti come ad esempio i professionisti della Polizia scientifica che mostreranno come si fa un’investigazione tecnica di un crimine.

Tante iniziative divertenti per i più piccoli, da pompiere per un giorno alle attività di chimica, fisica, lingue e alle visite nei musei fra dinosauri e collezioni di piante vive.

Per non parlare dell’intervento di diverse istituzioni che hanno chiesto di partecipare alla Notte dei Ricercatori per parlare al territorio, come Save the children o come la Banca d’Italia che presenterà la nuova banconota di 100 e 200 euro.

Ancora più ricca l’area dedicata all’attività “Expo della ricerca” dove saranno esposti e presentati i risultati scientifici dei gruppi di ricerca Unical, i prodotti tecnologici messi a punto dalle startup e dalle spin-off incubate in TechNest e tutte le novità circa le politiche di finanziamento della ricerca.

Il Ponte sarà reso più brioso e magico dalla presenza di molti artisti di strada per l’intera giornata di venerdì. Sul palco della Notte dell’Università della Calabria artisti come Mauro Ermanno Giovanardi, Maria Antonietta, il duo rap Coma Cose, Giorgio Poi. Il grande concerto serale quest’anno è affidato a Nada.

Sul fronte sportivo torna il Torneo Football 8 Cup mentre la rassegna cinematografica è dedicata al sessantotto.

E in attesa del grande evento scientifico, mercoledì 26 una delegazione di ricercatori e operatori dell’Unical ha portato con l’iniziativa “Sperimenta in corsia”, ormai divenuta un must della Notte dei Ricercatori, tante dimostrazioni scientifiche, esperimenti, giochi didattici e sculture di palloncini ai piccoli pazienti del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Cosenza.

Tutti i dettagli delle varie attività sono su www.superscienceme.it

Tanto fermento, molta attesa ed emozione per quella che il Rettore dell’Unical Gino Mirocle Crisci, anche durante la conferenza stampa di presentazione, ha definito una grande festa della ricerca di cui essere orgogliosi.