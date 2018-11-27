Si terrà oggi, martedì 27 novembre, alle ore 15.00 presso l’aula Hera dell’Unical (cubo18/B, 2° piano), il Seminario della dott.ssa Adriana De Luca, presidente dell’Associazione “Gli altri siamo noi” e membro del Comitato di gestione del Coordown onlus (Coordinamento nazionale delle associazioni delle Persone con sindrome di Down) su: “Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e pari opportunità”. Il seminario è ospitato all’interno del corso universitario di Psicologia della disabilità della professoressa Angela Costabile ed è una delle azioni del progetto “Volontariamente solidali” del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, promosso dal Coordown.

Gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi, guidati alla professoressa Costabile e dalla dott.ssa De Luca, su un tema delicato e mai abbastanza approfondito come quello dei diritti umani delle persone con disabilità ancora lontani dall’essere realizzati. Al seminario seguirà un incontro degli studenti con i giovani dell’associazione e gli educatori che, attraverso percorsi di empowerment, li accompagnano verso la realizzazione piena della loro vita.