‘Unico Amore’, il nuovo singolo di Giulio Mangiola

Oggi festeggiamo il giorno di San Valentino all’insegna della musica, infatti da pochissimo è uscito “Unico Amore” un brano del Cantante Emergente Reggino Giulio Mangiola il quale stavolta ci narra di una Storia d’amore che fa sognare ad occhi aperti ricordandoci quanto sia importante il sentimento più bello al mondo che suggella ogni momento vissuto accanto a chi desideriamo veramente, quella gioia e quella ricerca di quella meta così tanto ricercata, qualcosa di mai vissuto, una sensazione indescrivibile, l’attrazione di una persona che rapisce il nostro cuore in un momento inaspettato.

Così il nostro artista ci racconta le sue emozioni e anche stavolta con la collaborazione del M° Antonio Condello, arrangiatore ufficiale di tutti i suoi brani, cattura l’attenzione dei suoi fans regalandoci un singolo tratto dal suo Album “Conflitto”.

I prossimi progetti di Giulio Mangiola

Giulio ci ha raccontato in esclusiva che ha ancora tante altre emozioni da raccontare, per questo è già alle prese per la realizzazione di un altro suo brano inedito, e molto probabilmente lo canterà per la prima volta dal vivo in un evento realizzato dall’AmCm, l’Accademia Musicale di Canto Moderno del M° Franco Dattola, il Festival dei Cantautori, ma questo lo vedremo presto, intanto godiamoci un’altra perla che il nostro Artista ci ha regalato in questo giorno speciale.

Il videoclip è stato realizzato da Produzioni Musicali Antonio Condello con la splendida partecipazione dell’artista Reggina Chiara D’Alessio che da cantante, stavolta, ha preso i panni di una meravigliosa attrice, ecco il link del video https://youtu.be/WStCKpLTJNE

QUI L’ARTICOLO DI FEDERICA GERIA