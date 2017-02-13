Arriva il singolo ‘Unico Amore’ del cantante reggino Giulio Mangiola

Classe 1987, cantante reggino energico e solare, Giulio Mangiola afferma di amare la musica a 360°. Fin da piccolo ha sempre sognato di fare il cantante, e così ha deciso di intraprendere quella strada, tra alti e bassi, difficoltà e grandi sacrifici. Dal 2007 entra a far parte dell’AMCM del M° Franco Dattola, ovvero l’ Accademia Musicale di Canto Moderno.

“Il 14 febbraio uscirà il videoclip di “Unico Amore”, terzo estratto dall’album “Conflitto”. Il brano è una dedica d’amore, proprio come accenna il titolo, ed ho deciso di presentarlo proprio il giorno di San Valentino! Parla di una storia d’amore, di un sentimento inseguito e desiderato, ma mai vissuto, se non nel giorno inaspettato dove trovi la persona di cui ti innamori…”

Racconta Giulio Mangiola ai microfoni di CityNow, parlandoci del suo nuovissimo brano inedito “Unico Amore”.

“Una sensazione indescrivibile, come se la conoscessi da sempre, un’esplosione di sentimenti, un diluvio di emozioni, dove non esiste nemmeno il minimo pensiero di vivere lontano da essa, perché sarebbe come vivere per sempre a metà. Questo è un po’ il sunto del brano! State sintonizzati… invito tutti a dare un ascolto alla canzone, che uscirà domani!”.

Anteprima “Unico Amore”: https://open.spotify.com/track/2APSLFczzn6bRdrE9AymWA