UniCusano di Bandecchi, confermato il sequestro dei 20 milioni

Restano sequestrati i 20 milioni di euro di UniCusano, l’università di proprietà del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. La Cassazione ha infatti respinto il ricorso della difesa contro la ricostruzione della Procura di Roma che, in base alle indagini della Guardia di finanza, sostiene la tesi dell’evasione dell’Ires. Imposta che l’università dovrebbe pagare in quanto, più che operare come un centro di formazione, svolgerebbe attività tipicamente commerciale.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera. La magistratura capitolina aveva sostenuto che l’università dovesse pagare l’Ires in quanto più che un centro di formazione la Unicusano rappresenterebbe una holding commerciale. I pm avevano ricostruito una serie di imposte evase per diversi milioni di euro e anche soldi dell’ateneo utilizzati per viaggi di lusso e trasferimenti in limousine, nonché l’acquisto di una Rolls Royce da parte del patron.