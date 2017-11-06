La società Reggina 1914, da sempre sostiene che lo sport e, soprattutto il calcio quindi, la partita deve essere un momento di aggregazione sociale per cui lo stadio deve rappresentare un punto di ritrovo per i tifosi, le famiglie, le donne, gli anziani, i giovani e per tutti coloro affetti da disabilità e da disagi sociali.

La partita di martedì 7 novembre

La Reggina forte di questa sua filosofia vuole confermare le sue scelte sociali ed in occasione della partita Reggina–Siracusa che si giocherà martedì 7 novembre 2017, giorno feriale, alle ore 18.30, orario lavorativo, vuole confermare la sua vocazione per avere sugli spalti le famiglie, i giovani e gli anziani che credono nei valori dello sport e nella sua forza propulsiva dell’aggregazione e dell’amicizia.

Pertanto, in occasione della partita con il Siracusa la società, forte del suo motto “UNITI SI VINCE“, organizza la “Giornata della Famiglia Amaranto“, offrendo la possibilità a tutti i cittadini di stare insieme “in un clima di festa”, accogliendo gli ospiti con la sportività riconosciuta da sempre ai Reggini.

Il Progetto 3 P e l’ingresso a 1 euro

Nella circostanza la società Reggina per dare il suo contributo all’avvenimento e per dare l’opportunità alla società stessa di aderire al “Progetto 3 P” (Patto, Passione, Partecipazione), per cui la Reggina è stata scelta insieme ad altre undici società di tutta la serie C, proposto e dal Ministero dell’Interno, Ministero dello Sport e dalla Lega di serie C, offre la possibilità tramite l’acquisto di un biglietto nel settore “Forza Reggina” e nel settore “Tribuna Ovest”, di ospitare al costo di 1 euro , una “Donna” o un “Over 70” o un ragazzo “Under 18”.

Tale iniziativa vuole rappresentare che lo Stadio è un luogo dove si può trascorrere qualche ora insieme alla Famiglia. Forza Reggina!

Costo del biglietto:

Tribuna “Forza Reggina” € 20 + € 2 (diritti di prevendita Booking Show) + € 1 “Giornata Famiglia Amaranto”

Tribuna “Ovest” € 25 + €2,50 diritti di prevendita Booking Show) + € 1 “Giornata Famiglia Amaranto”

Si potrà usufruire dell’iniziativa solo presso il punto vendita del Centro Commerciale “Le Ninfee”