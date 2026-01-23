UniRC, il Comune consegna terreni all’Azienda Agraria di Ateneo

Stamattina, alla presenza del Sindaco del Comune di Reggio Calabria Dott. Domenico Battaglia e del Rettore dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria Prof. Giuseppe Zimbalatti, è stata formalizzata la consegna di ulteriori terreni nella frazione di Gallina destinati all’Azienda Agraria Universitaria.

“Un passaggio che rafforza le connessioni tra istituzioni, generando opportunità di sviluppo per il territorio. Consentendo di mettere ulteriormente a valore il lavoro di rilancio dell’Azienda Agraria di Ateneo avviato già da alcuni anni anche grazie alla grande disponibilità del Comune di Reggio Calabria” – dichiara Giuseppe Zimbalatti Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

“Suggelliamo un percorso avviato nel 2023 che ha già dato risultati tangibili sul territorio in termini di recupero e riqualificazione urbana. Attraverso una sinergia che si consolida ulteriormente rendiamo fruibile un’area che era totalmente abbandonata e che sarà a disposizione non solo degli studenti ma dell’intera collettività” – commentano il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia e l’assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Brunetti.

Oggi l’Azienda Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si estenderà su circa 11 ettari e si rafforza come spazio di trasferimento tecnologico e terza missione, dove formazione e ricerca contribuiscono a costruire sviluppo e visione per il futuro.