All’Università Mediterranea l’incontro “Ingegnere ICT nel mondo del lavoro”

Martedì 14 maggio, presso l’Aula magna “Italo Falcomatà” di Ingegneria dell’Università Mediterranea, si terrà una tavola rotonda dal titolo “L’ingegnere ICT nel mondo del lavoro: impresa ed università a confronto”.

L’evento, organizzato dal DIIES (Dipartimento dell’Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile) con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, vedrà la partecipazione di importanti stakeholder del mondo delle imprese ICT, quali Accenture, Alten, Altran, Deloitte, Engineering, KPMG, ST-Microelectronics, e Teoresi, e sarà moderata da Celia Guimaraes, giornalista di RAI News 24, specialista nel settore ICT.

Leggi anche

La tavola rotonda affronterà il tema della sfida occupazionale nell’ambito delle professioni ICT, vista dalla prospettiva di aziende che ben rappresentano il settore e che su queste professioni fondano business e programmi di sviluppo. Alla fine del dibattito, durante tutto il pomeriggio, le aziende incontreranno gli studenti, conducendo con loro esperienze di recruiting.

L’evento è promosso dal DIIES nel quadro delle attività di “accompagnamento al mondo del lavoro” previsto dai corsi di laurea ad esso afferenti, in particolare la laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione e le lauree magistrali in Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni e Ingegneria Elettronica.

I risultati attesi vanno dal consolidamento della funzione di raccordo tra le imprese e gli studenti che si affacciano al mondo del lavoro, all’arricchimento delle attività di analisi della domanda di formazione, al fine del continuo miglioramento dell’offerta formativa del Dipartimento.