Urban Center di Reggio per le persone senza fissa dimora, Cagliostro contraria: ‘Luogo inadatto’

"Che trovassero qualcosa di piu adatto che mettere in vetrina poveri cristi in un luogo inagibile e inadatto", la posizione di Marisa Cagliostro

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha deciso di destinare temporaneamente la struttura dell’Urban Center all’accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora presenti sul territorio comunale per il periodo invernale, da ieri 15 gennaio al 28 febbraio, e comunque limitata ai periodi caratterizzati da condizioni climatiche critiche o emergenziali.

L’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta demanda la gestione operativa dell’accoglienza al Settore Welfare del Comune, in collaborazione con la Protezione Civile comunale, le associazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore operanti nel settore dell’assistenza alle persone fragili.

Rispetto alla decisione assunta nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, si è detta contraria Marisa Cagliostro.

“Ma chi ha concepito questa assurdità? Che trovassero qualcosa di piu adatto che mettere in vetrina poveri cristi in un luogo inagibile e inadatto! ù

Come Presidente della Consulta comunale Politiche sociali mi oppongo fortemente e lo farò anche nelle forme che mi sono consentite da cittadina e da rappresentante istituzionale dei cittadini”; la posizione espressa da Cagliostro attraverso un post su Facebook.