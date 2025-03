Palmi, grande entusiasmo per l’anteprima di “U.S. Palmese” dei Manetti Bros

Sala gremita e applausi scroscianti al Cinema Teatro Nicola Antonio Manfroce di Palmi per l’anteprima del nuovo film dei Manetti Bros., U.S. Palmese, in uscita nelle sale il 20 marzo con 01 Distribution.

Un evento carico di emozione e significato, non solo per la pellicola ambientata nella cittadina calabrese, ma anche per la riapertura dello storico cinema, inattivo da trent’anni come sala cinematografica. Grazie al film, il Cinema Manfroce tornerà operativo, ospitando la programmazione di U.S. Palmese con due proiezioni giornaliere per soddisfare l’alta richiesta del pubblico.

Leggi anche

Una serata di grande cinema a Palmi

All’evento hanno partecipato i registi Antonio e Marco Manetti insieme al cast al completo, tra cui Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Max Mazzotta, il produttore Pier Giorgio Bellocchio, il distributore e i rappresentanti della Fondazione Calabria Film Commission.

L’anteprima ha confermato l’entusiasmo della comunità locale, accolta con affetto e partecipazione da un pubblico desideroso di vedere sul grande schermo una storia che racconta la Calabria attraverso il calcio, tra sogni, emozioni e voglia di riscatto.

Prossime anteprime speciali a Catanzaro e Lamezia Terme

Dopo il successo di Palmi, il tour promozionale prosegue con due anteprime speciali martedì 11 marzo:

Ore 19.00 al The Space Cinema di Catanzaro

al Ore 20.00 al The Space Cinema di Lamezia Terme

In entrambe le occasioni, i registi e il cast incontreranno il pubblico per raccontare la genesi del film e condividere l’emozione di una produzione che unisce passione sportiva e narrativa cinematografica.

“U.S. Palmese”: un film tra calcio, emozione e sogni

U.S. Palmese è una favola calcistica capace di mescolare emozione e allegria, in cui il battito del cuore si intreccia con la voglia di credere nei sogni. Un’opera che offre una nuova narrazione della Calabria e delle sue migliori realtà, puntando su una storia coinvolgente e autentica.

Il cast include: Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Max Mazzotta, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabresi, Giuseppe Futia, Mario Russo, Luca Attadia, Salvatore Costa, Antonio Di Turi, Adriano Fedele, con la partecipazione di Guillaume De Tonquedec e Claudia Gerini nel ruolo della poetessa Ferraro.

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e all’International Film Festival di Rotterdam, il film è prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti Bros., Carlo Macchitella, in collaborazione con Mompracem, Rai Cinema, Calabria Film Commission e Loka Film.