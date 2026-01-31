Tommaso Campanella ‘rivive’ a San Giorgio Morgeto con la prima sala immersiva e tematica d’Italia – FOTO

“Gabbia de’ matti è il mondo”. A scrivere queste parole è stato un pensatore che ha osato sfidare le convenzioni ed ha lasciato una traccia indelebile nel cuore della sua terra, la Calabria. Tommaso Campanella, il filosofo, teologo, poeta, frate calabrese che ha attraversato le barriere del tempo con la sua visione rivoluzionaria.

Oggi, la Calabria decide di onorare questa figura straordinaria con un progetto che non si limita a ricordarlo, ma lo fa rivivere, lo fa esplodere in tutta la sua forza: una sala immersiva e tematica dedicata interamente a lui, la prima in Italia, ed è proprio nel cuore di San Giorgio Morgeto, il borgo dove Campanella ha dato forma al suo pensiero, che questo sogno prende vita.

Utopia Solis: un segno di rinascita culturale

L’idea di rendere omaggio al grande filosofo reggino è diventata realtà grazie all’Amministrazione Comunale di San Giorgio Morgeto, sotto la guida del sindaco Salvatore Valerioti, che ha voluto investire energie e risorse in questo progetto che segna una pietra miliare nella valorizzazione del patrimonio culturale e storico della Calabria.

Il progetto ha sede in un antico convento dei Domenicani, che ha visto la crescita intellettuale di Campanella, oggi custode di una sala che non è solo un museo, ma un’esperienza sensoriale che trasporta il visitatore nel cuore pulsante del pensiero del filosofo.

Immaginate di camminare nei luoghi dove Campanella ha forgiato la sua visione del mondo, di essere immerso nei suoi concetti di natura vivente, conoscenza sensibile, astrologia e utopia della Città del Sole. La sala non è un semplice percorso espositivo, ma una rivoluzione culturale che fa rivivere la storia in modo innovativo, grazie all’uso della tecnologia e della narrazione storica.

Questo progetto segna un punto di svolta per la Calabria, dove finalmente la cultura si fa viva, dinamica, concreta.

Un tributo che coinvolge l’anima

La sala si divide in due ambienti: un percorso tematico che guida il visitatore attraverso la biografia e le opere di Campanella, e una sala immersiva che, attraverso proiezioni in motion graphics, restituisce al pubblico i concetti fondamentali del pensiero campanelliano.

La progettazione è stata curata con passione da professionisti locali, tutti della Piana di Gioia Tauro, che hanno dato vita ad un’esperienza visiva straordinaria.

Stefano Fiorello, motion designer, ha realizzato l’esperienza audiovisiva che porta il visitatore dentro il mondo di Campanella, mentre Michela Franco, visual designer, ha arricchito il percorso con approfondimenti storici e filosofici. Natalia Carere, architetto, ha progettato un allestimento che dialoga con l’immenso patrimonio del pensiero campanelliano, mantenendo un legame profondo con le radici del filosofo, ma al contempo adattandosi alla contemporaneità.

La rinascita di un borgo, la rinascita della cultura

San Giorgio Morgeto, piccolo borgo della provincia di Reggio Calabria, è oggi al centro di una vera e propria rinascita culturale. Il convento che ospita la sala è stato, infatti, recentemente restaurato, e l’opera dedicata a Campanella rappresenta il primo passo di un ambizioso progetto di rilancio culturale e turistico del borgo.

“Utopia Solis” si pone come non solo un luogo di memoria, ma un punto di riferimento per il turismo culturale in Calabria, capace di attrarre visitatori, studiosi e giovani alla scoperta della filosofia e della storia di Campanella.

Come avvenuto, ad esempio, con il progetto dell’opera omnia di Corrado Alvaro, anche la realizzazione di questo progetto è un segno tangibile di come la Calabria voglia finalmente fare i conti con il proprio passato e con la propria identità culturale. San Giorgio Morgeto, un borgo che vanta una tradizione artigianale unica, con maestri del legno e della sartoria, oggi si trova ad essere il custode di un patrimonio che racconta al mondo la storia di Tommaso Campanella con occhi nuovi.

Un’esperienza unica per il pubblico

L’inaugurazione, avvenuta lo scorso 24 gennaio ha visto una folta partecipazione di personalità politiche e culturali, a dimostrazione dell’importanza che questo progetto riveste non solo per San Giorgio Morgeto, ma per tutta la Calabria. Presenti all’evento, oltre a On. Francesco Cannizzaro, parlamentare della Repubblica, e On. Salvatore Cirillo, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, anche figure di spicco della cultura e della politica regionale, tra cui Arch. Renato Carullo, Commissario dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, Ing. Sabrina Scalera, Direttore dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, e Avv. Michele Conia, delegato della Città Metropolitana e Sindaco di Cinquefrondi.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa anche Don Pino De Masi, Vicario Episcopale, e Don Letterio Festa, Direttore dei Beni Culturali della Diocesi di Oppido-Palmi, che hanno sottolineato l’importanza del progetto anche dal punto di vista spirituale e culturale. Inoltre, sono intervenuti diversi sindaci del circondario, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, segno di un forte senso di appartenenza e di orgoglio per il territorio.

Un’atmosfera di celebrazione e di grande coinvolgimento, che ha visto anche i cittadini di San Giorgio Morgeto e dei paesi limitrofi unirsi all’inaugurazione, apprezzando la qualità del progetto e il suo valore culturale. L’entusiasmo e il calore della comunità sono stati tangibili, confermando che questo spazio non è solo un tributo a Campanella, ma anche un simbolo di rinascita per il borgo.

Un polo didattico per le scuole

Uno degli obiettivi principali della sala è quello di avvicinare le nuove generazioni alla filosofia di Campanella, rendendo il pensiero filosofico accessibile, moderno e stimolante.

L’iniziativa mira a diventare un polo didattico, dove gli studenti possano vivere un’esperienza immersiva che li avvicini alla figura di Campanella e alla filosofia in generale. Un’opportunità straordinaria per creare una connessione tra il passato e il futuro, tra la storia della Calabria e le giovani menti che dovranno scrivere il prossimo capitolo.

Tommaso Campanella: la vita di un uomo che sfidò il mondo

Tommaso Campanella nacque a Stilo, in Calabria, nel 1568. La sua vita è stata un continuo sfidare l’autorità: dalla prigione all’esilio, dalla lotta contro il potere ecclesiastico alla sua passione per la scienza e la libertà di pensiero. La sua opera più famosa, La Città del Sole, rappresenta una delle più importanti riflessioni sull’utopia, ma anche sulla politica, sulla religione e sulla società. Un pensatore che ha anticipato le teorie politiche moderne e che ha saputo guardare al futuro, mentre viveva in un’epoca dominata dall’oscurantismo e dalla repressione.

La sala immersiva di San Giorgio Morgeto non è solo un omaggio a Campanella, ma un invito a riflettere sul suo pensiero, sulla sua visione del mondo e sull’importanza della libertà di pensiero. Un tributo alla sua grandezza, ma anche una riscoperta di un patrimonio che appartiene a tutti noi, che vive nelle radici profonde di questa terra straordinaria.

Maggiori informazioni

La sala è attualmente visitabile nei finesettimana, nei giorni di sabato e domenica. L’orario verrà esteso, probabilmente, nelle prossime settimane. Per prenotare la visita, CLICCA QUI.