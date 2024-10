Vaccini, Giletti: ‘La Calabria è un’auto con le ruote bucate’

Vaccini in Calabria, Massimo Giletti a 'Non è l'Arena' con Belcastro, de Magistris e Polimeni. 'La Calabria è un'auto con ruote bucate'

Massimo Giletti ha acceso i riflettori puntandoli dritti sulla Calabria nella puntata di ieri sera a ‘Non è l’Arena’. Ospiti della serata Antonio Belcastro responsabile regionale emergenza Covid, Luigi de Magistris sindaco di Napoli e Lino Polimeni di Articolo21. Il dibattito si è incentrato per gli ospiti sulla sanità calabrese e sui vaccini anti covid.

Giletti: ‘La Calabria è un’auto con le ruote bucate’



Giletti definisce il problema dei vaccini in Calabria paragonando la situazione ad un auto con le ruote bucate. Va dritto al punto e senza problemi.

Graziano Di Natale della segreteria del Questore del Consiglio Regionale della Calabria, intervistato ha dichiarato:

“C’è un problema a livello regionale. Addirittura mancano anche le siringhe. E’ una situazione insopportabile che pone la Calabria fra le ultime posizioni rispetto ad altre regioni sulla campagna vaccinale”.

A Crotone, spiega l’inviato di Non è l’Arena, sono state somministrate solo 80 dosi. Uno dei medici intervistati dichiara che la situazione vaccinale è molto lenta.

Si pensi che la sala per il vaccino funziona solo nelle ore pomeridiane perché la mattina è la stessa adibita a sala prelievi.

L’inviato di Giletti allora decide di confrontarsi coi vertici dell’Asp intervistando il dottor Brisinda che dichiara: “Contiamo entro una decina di giorni di fare tutto. Ci eravamo organizzati”.

Secondo Brisinda la lentezza delle procedure è dovuta in primis al fatto che il vaccino è arrivato il 30 dicembre e quindi c’erano i giorni festivi. Successivamente, che il vaccino, arrivando congelato deve avere il tempo di scongelarsi.

In calcio d’angolo il direttore sanitario assicura al giornalista che a breve si rimetteranno in carreggiata.

Giletti allora interviene sottoponendo a Belcastro il servizio appena visionato: “Secondo lei è normale che in una città come Crotone si facciano circa 40 vaccini al giorno?”

Belcastro: ‘Stiamo raggiungendo gli obiettivi’

“Io sono uno che ci mette la faccia. Dichiara Belcastro. Mi sono confrontato anche con il Commissario Longo per capire meglio questi ritardi. Siamo al 42%. Domani si insedieranno i nuovi vertici aziendali e forse gli ex direttori ormai dismessi si sono sentiti un po’ delegittimati dalla faccenda. E’ però importante dire che se a Crotone è successo questo nelle Aziende Ospedaliere siamo già al 100% di operatori sanitari vaccinati. Noi comunque gli obiettivi prefissati li stiamo raggiungendo. Nel senso che, è vero che in alcuni posti non si è fatto molto, ma in altre realtà abbiamo rispettato i tempi”.

Sandra Amurri in studio dichiara apertamente che la situazione è decisamente disarmante, soprattutto sottolinea la quasi superficialità con il quale Belcastro ha esposto la situazione. “Chi controlla cosa o chi?” Incalza la Amurri, “non si può andare avanti con questo sistema”.

‘Noi con il presidente Spirlì e Longo, prosegue Belcastro abbiamo preso in mano la situazione. E’ molto migliorata.

Giletti chiede quindi a Polimeni: “E’ solo disorganizzazione o cosa?”

Polimeni: ‘Si stanno facendo i dispetti. E’ la storia infinita della Calabria’

“Io credo, risponde Polimeni, che difronte a quello che sta accadendo alla Calabria ci sia molto da fare. Abbiamo decine di ospedali chiusi e fermi. Vedi San Marco Argentano, Acri, Cariati, in cui potremo utilizzare decine di professionisti fermi. Di fronte all’arte dell’arrangiarsi mi sembra grave credo che ci sia una cattiva organizzazione. Questa è la storia infinita di una Calabria costretta a soffrire. Abbiamo tante professionalità. Il dottor Longo è un esempio di grande uomo, grande professionalità ma purtroppo di sanità non ci sta capendo molto. Qui si stanno facendo i dispetti tra quelli che devono andare via e quelli che stanno arrivando.

De Magistris: ‘Puntare su persone libere’

Interviene allora De Magistris: “Anche nel recente passato abbiamo parlato del fallimento totale delle gestioni commissariali. Ci si trova impreparati rispetto a qualcosa che il Paese attendeva da mesi. Si doveva essere prontissimi. Il cittadino soffre e soffre anche la gente per bene. Il commissariamento della sanità in Calabria è uno dei disastri che dura da decenni”.