Covid, vaccini senza prenotazione: centri e orari a Reggio e provincia

Orari e centri vaccinali in cui è possibile accedere senza prenotazione. L'elenco per Reggio Calabria e provincia

Si ricorda che, come fortemente voluto dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, tutti i punti vaccinali distribuiti sul territorio sono in modalità “Open”.

Vaccini senza prenotazione in Calabria

È possibile, quindi, accedere senza necessità di prenotazione per agevolare il più possibile la vaccinazione anti Covid-19, sia prima che seconda o terza dose, per la fascia 5-11 anni e quella dai 12 e fino agli over 90 anni.

C’è solo qualche eccezione in alcuni punti vaccinali dove si rende necessario mantenere la prenotazione per garantire un’efficiente organizzazione.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione le Azienda Sanitarie e Ospedaliere, il personale medico, infermieristico e amminsitrativo e i volontari.

Proseguono anche a pieno ritmo le vaccinazioni domiciliari per tutti coloro le cui condizioni fisiche non consentono di raggiungere i centri vaccinali.

Il link per scaricare la modulistica necessaria per la vaccinazione: https://www.rcovid19.it/covid-19-la-modulistica-per-la-vaccinazione/

Centri e orari a Reggio e provincia

Di seguito l’elenco dei punti vaccinali, gli orari e i giorni di apertura e le modalità di accesso.

BIANCO

Lunedì e Venerdì. Dalle ore 8 alle ore 14. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Martedì, Mercoledì e Giovedì. Dalle ore 08 alle ore 14. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Martedì, Mercoledì e Giovedì. Dalle ore 14 alle ore 17. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati

CINQUEFRONDI

Mercoledì. Dalle ore 20 alle ore 24. Open fascia 5-11 anni e dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

CITTANOVA

Giovedì. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

GIOIA TAURO – P.O. Giovanni XXIII

Dal Lunedì al Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 17.30. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

MELITO PORTO SALVO

Dal Lunedì alla Domenica. Dalle ore 9 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

MONASTERACE

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì. Dalle ore 17 alle ore 20. Solo su prenotazione.

Sabato. Dalle ore 8 alle ore 20. Solo su prenotazione.

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì. Dalle ore 14 alle ore 17. Solo su prenotazione.

REGGIO CALABRIA

-Ospedale GOM

Da Lunedì al Sabato. Dalle ore 8 alle ore 14. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

–Pellaro-Centro Civico Cardea

Dal Lunedì al Sabato. Dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

Domenica. Dalle ore 8 alle ore 13. Open fascia dai 5 ai 14 anni con priorità per i prenotati

–Polo Sanitario Nord-Palazzo Campanella

Dal Lunedì al Sabato. Dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

Domenica. Dalle ore 8.30 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

Dal Lunedì al Sabato. Dalle ore 15 alle ore 17. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati

-Polo Sanitario Sud- via Padova

Dal Lunedì al Sabato. Dalle ore 8 alle ore 13.30 e dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati. Fascia 5-11 anni su appuntamento, da concordare con lo stesso punto vaccinale.

Domenica. Dalle ore 8 alle ore 12.30. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati. Fascia 5-11 anni su appuntamento, da concordare con lo stesso punto vaccinale.

PALMI

Dal lunedì alla domenica. Dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

ROSARNO – Centro Protezione Civile

Mercoledì e Giovedì. Dalle ore 8 alle ore 14. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

SCILLA – Casa della Salute

Dal Lunedì alla Domenica. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

SIDERNO – Struttura Territoriale

Dal Lunedì alla Domenica. Dalle ore 9 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

TAURIANOVA – Poliambulatorio specialistico

Dal Lunedì alla Domenica. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.30. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato e Domenica. Dalle ore 15 alle 19. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati