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Matt Rizzetta: ‘Siamo già ben oltre i limiti della mia pazienza…’

Le dichiarazioni dell'imprenditore al giornalista Alfredo Pedullà

06 Giugno 2026 - 10:20 | Redazione

Antonino Ballarino Matt Rizzetta

Dopo il post di ieri notte, arrivano le dichiarazioni rilasciate in esclusiva da Matt Rizzetta al giornalista Alfredo Pedullà: “E’ passato un mese ormai e bisogna iniziare a lavorare verso un sogno oppure fermarci per capire quali siano le vere intenzioni. Abbiamo accolto tutte le richieste. Quando voglio qualcosa fortemente vado dritto all’obiettivo lavorando 24h per raggiungerlo e spero che tutti abbiano questa mia urgenza. Siamo già ben oltre i limiti della mia pazienza ed è giunto il momento del dentro o fuori“.

Non ci sarebbe da aggiungere altro…

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