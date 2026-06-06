Matt Rizzetta: ‘Siamo già ben oltre i limiti della mia pazienza…’

Dopo il post di ieri notte, arrivano le dichiarazioni rilasciate in esclusiva da Matt Rizzetta al giornalista Alfredo Pedullà: “E’ passato un mese ormai e bisogna iniziare a lavorare verso un sogno oppure fermarci per capire quali siano le vere intenzioni. Abbiamo accolto tutte le richieste. Quando voglio qualcosa fortemente vado dritto all’obiettivo lavorando 24h per raggiungerlo e spero che tutti abbiano questa mia urgenza. Siamo già ben oltre i limiti della mia pazienza ed è giunto il momento del dentro o fuori“.

Non ci sarebbe da aggiungere altro…