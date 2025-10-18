Valerio Scanu vince il Premio Mia Martini 2025

A Cioffi il riconoscimento Giovani. La giuria composta da Rosini, Fasano e Karima ha scelto i vincitori tra artisti italiani ed europei

È Valerio Scanu il vincitore del Premio Mia Martini 2025. La finale della XXXI edizione si è svolta in quattro serate a Scalea, in provincia di Cosenza, organizzata dall’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra, in collaborazione con la Regione Calabria.

La conduzione è stata affidata a Claudia Cesaroni e Marco Guacci.

La motivazione del premio a Valerio Scanu

La giuria ha così motivato il riconoscimento all’artista sardo:

“Dotato di una voce potente, vincente, capace di abbracciare con naturalezza registri e generi diversi, fin dagli esordi ha saputo conquistare il pubblico dei talent con carattere e sensibilità interpretativa.

La vittoria al Festival di Sanremo del 2010 lo ha consacrato al grande pubblico. Col tempo, al di là di certi meccanismi ‘usa e getta’ che spesso ha il mondo dello spettacolo, ha saputo reinventarsi con coerenza difendendo, a sue spese, la propria identità artistica, spesso controcorrente.

Libertà, autenticità e resilienza, sono sicuramente i punti che lo affiancano al carattere e a certi periodi della intricata storia artistica e personale di Mimì”.

Un riconoscimento che sottolinea il valore e la maturità artistica raggiunta da Scanu, a quindici anni dalla vittoria sanremese con Per tutte le volte che.

Cioffi premiato nella categoria Giovani

Il Premio Mia Martini Giovani 2025 è stato assegnato a Cioffi, con la seguente motivazione:

“Una delle più grandi soddisfazioni per un ragazzo è quando i sogni riescono a far raggiungere certi obiettivi. In linea con le sonorità di oggi, ha saputo coniugare il suo mondo artistico con un brano che, nella seconda metà degli anni ’70, spopolò in Italia e all’estero: Ti Amo di Giancarlo Bigazzi e Umberto Tozzi.

Nasce così il suo singolo Sola, interpretato con Mar Lucas, uno dei brani più trasmessi e ascoltati su tutte le piattaforme digitali”.

La giuria e la partecipazione internazionale

A decretare i vincitori è stata una giuria di grande prestigio composta da Mario Rosini (presidente), Franco Fasano (direttore artistico), Karima, Francesco Malapena, Monica Magnani e Rosmy.

In gara giovani artisti provenienti da tutta Italia e anche da Spagna, Svizzera e Germania, confermando il respiro internazionale del concorso.