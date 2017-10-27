Le Valli Cupe si aprono all’Europa. Uno dei quattro progetti di mobilità internazionale giovanile, ideati e organizzati da “Terra di Mezzo“, con la collaborazione di sei comuni calabresi, interesserà, nei mesi di maggio e giugno 2018, anche la Riserva naturale del catanzarese.

Il progetto, realizzato in partenariato con il Comune di Sersale, la direzione della Riserva regionale e la Cooperativa Segreti Mediterranei, ha già ricevuto numerose richieste di partecipazione da parte di circa 50 enti pubblici e privati di Bulgaria, Estonia, Francia, Grecia, Inghilterra, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria e da Macedonia, Turchia, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Russia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan.

“Tutto questo – è detto in un comunicato – a dimostrazione del grande interesse di associazioni, scuole, municipalità, università e imprese europee ed extraeuropee per la Calabria e per le Valli Cupe”.

fonte: ansa