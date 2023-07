Varia di Palmi 2023: un mese di festeggiamenti. Al via con lo show di Emanuela Aleri

Per il mese di eventi predisposti a Palmi (RC) in attesa della celeberrima Varia del 27 agosto, una delle manifestazioni tradizionali storiche più spettacolari al mondo, domani sera in Piazza Amendola arriva lo show di Emanuela Aureli accompagnata dalla sua band di musicisti.

Lo show di Emanuela Aureli apre i festeggiamenti del mese della Varia 2023

Lo spettacolo, che inizierà alle ore 22:00 e sarà come tutti gli altri ad ingresso gratuito, è il primo di quelli predisposti dalla Fondazione Varia presieduta da Daniele Laface con la collaborazione della Show Net di Ruggero Pegna. Dopo Emanuela Aureli, infatti, arriveranno il 6 agosto lo show di Beppe Grillo, “L’Altrove, resurrezione anticipata in Calabria”, il 12 agosto il concerto di Joe Bastianich con La Terza Classe in apertura del Food Village, il 15 agosto nella grande Piazza Primo Maggio l’attesissimo concerto evento di Tony Hadley, ex Spandau Ballet, con la Fabulous TH Band, uno dei grandi eventi internazionali dell’intera estate calabrese, il 19 agosto l’incontro con Piero Chiambretti intervistato da Gianmaurizio Foderaro di Radio Rai.

Emanuela Aureli è un’autentica regina della comicità. Imitatrice ed attrice, presenterà il suo esilarante spettacolo di cabaret e musica, capace di coinvolgere e trascinare tutti gli spettatori in risate e puro divertimento. Con il carisma che l’ha imposta tra i personaggi televisivi più noti e amati, proporrà versioni inedite delle sue imitazioni, tanto che sembrerà di ascoltare davvero le voci di Milly Carlucci, Mara Venier, Maria De Filippi, Barbara d’Urso, Valeria Marini, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Malika Ayane, Sandra Mondaini, Monica Bellucci, Raffaella Carrà, Patty Pravo, Romina Power, solo per citarne alcune. Con l’artista ternana si aprirà la sezione di eventi della Varia 2023 dedicata al cabaret.

Già patrimonio dell’Umanità come sottolinea la focal point per l’Unesco Patrizia Nardi, grazie alla creazione della Fondazione e al sostegno di Comune, Città Metropolitana di Reggio e Regione Calabria, la Varia è entrata in una nuova era, fatta di programmazione e importanti risorse per proseguire nella sua storicizzazione e, soprattutto, nel consentire l’allestimento di un programma di eventi nazionali e internazionali tale da richiamare a Palmi e in Calabria l’attenzione dei principali media e di migliaia di turisti. L’evento fa parte della “Rete delle grandi Macchine a spalla” che include anche le storiche feste delle Città di Viterbo, Sassari e Nola. Ogni informazione è reperibile alla pagina facebook ufficiale “Varia di Palmi”.