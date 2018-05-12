“Torno al Granillo, ma non per vedere la Reggina, bensì lo spareggio della Vibonese“. Queste le dichiarazioni di Francesco Cozza di qualche giorno addietro nel momento in cui gli si chiedeva un parere sulla squadra amaranto e sulla possibilità di vederlo spettatore allo stadio.

C’è stato un distacco società-tifosi che negli ultimi periodi è aumentato al punto da creare vuoti paurosi e preoccupanti al Granillo, un disinteresse che soprattutto il presidente Praticò non ha ignorato tanto da mettere come obiettivo nelle priorità della prossima programmazione, il riavvicinamento della gente alla squadra del cuore.

Abbiamo aperto con la dichiarazione di Francesco Cozza perchè in questi giorni ci è capitato ripetutamente di incontrare semplici appassionati di calcio e tifosi, parlare di un ritorno allo stadio per lo spareggio di domenica tra la Vibonese ed il Troina. Tanti di questi, a precisa domanda, ci hanno riferito di non aver invece presenziato quasi mai nel corso della stagione che si è appena conclusa, alle partite della Reggina, ma per un match che vale la promozione in serie C e per una squadra che non è quella per la quale tifano, saranno presenti.

Un dato anche questo che deve portare a profonde riflessioni la società amaranto, in quel processo di riavvicinamento e nuova sensibilizzazione che si sta cercando di avviare.

M.F.