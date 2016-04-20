‘Amore liquido: eros, sentimenti, legami’: venerdì il seminario rivolto a psicologi e laureandi

Seminario formativo gratuito dell'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie per psicologi, laureandi e tirocinanti: sede, relatori e iscrizione

Il Centro Clinico di Ricerca e Formazione ad approccio strategico dell’Istituto per Lo Studio delle Psicoterapie organizza venerdì 22 aprile 2016 un seminario formativo dal titolo: “Amore liquido: eros, sentimenti, legami” indirizzato a psicologi, laureandi, studenti e tirocinanti in psicologia.

Il seminario gratuito, avrà inizio alle ore 16:00 presso la sede dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Reggio Calabria sita in Corso Garibaldi n° 468 (Galleria Zaffino 2° piano). Sarà introdotto dalla Dott.ssa Miriam Caridi e tenuto dal Prof. Filippo Petruccelli docente dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

L’amore “liquido”, concetto ripreso dagli studi del sociologo Z. Bauman, rimanda all’idea di un rapporto tra persone che nel tempo attuale non ha più certezze né punti di riferimento stabili e che oscilla tra la soddisfazione del desiderio e la paura del legame. Si tratta di un amore facile da creare e altrettanto facile da interrompere, frutto di una società consumistica che paragona i partner ai beni materiali: usa e getta.

È necessario provvedere all’iscrizione al seminario scrivendo al seguente indirizzo e-mail reggiocalabria@istitutopsicoterapie.com

Su richiesta sarà fornito attestato di partecipazione al seminario.