Verissimo a Reggio per Giofrè e quel legame con la prima maestra: ‘Noemi mi ha cambiato la vita’ – VIDEO

Dalla provincia di Reggio Calabria ai palcoscenici del mondo. La storia di Giuseppe Giofrè è un percorso costruito passo dopo passo, partito dalla scuola di danza reggina ‘Dance in Park’ e arrivato fino a Los Angeles.

Originario di Gioia Tauro, Giofrè muove i primi passi nella danza a Reggio Calabria. È qui che cresce artisticamente, alla ‘Dance in Park’, sotto la guida della sua prima maestra, Noemi Verduci. Un legame umano e professionale che segnerà per sempre il suo cammino.

Negli anni, quel talento coltivato in Calabria prende il volo. Giofrè approda negli Stati Uniti, lavora con star internazionali come Jennifer Lopez e Britney Spears, entra nelle produzioni più importanti e diventa anche giudice di Amici.

Una carriera costruita lontano, senza mai spezzare il filo con la sua terra.

Il 10 gennaio, nel giorno del suo compleanno, Giofrè è tornato a raccontarsi in una lunga intervista a Verissimo, accompagnato in studio dalla mamma Rossella. In apertura, le immagini sul palco con Jennifer Lopez.

«È una donna che amo molto e ci vogliamo bene. Si fida tanto di me. Io da bambino sognavo proprio questo», racconta Giuseppe Giofrè sulla star internazionale.

Tra le sorprese della puntata, riservate dalla conduttrice Silvia Toffanin, l’intervista alla sua prima maestra di ballo. Si chiama Noemi Verduci, titolare della scuola ‘Dance in Park’ e rappresenta per Giofrè l’inizio di tutto, quando decise di credere in quel ragazzo che faceva chilometri per inseguire la danza.

“Ho capito subito che Giuseppe era un ragazzo vincente, ricordo che gli dissi subito che avrebbe potuto seguire le nostre classi gratuitamente visto la tanta strada che doveva percorrere per frequentare la nostra scuola. Vedevo in lui qualcosa in cui volevo scommettere – racconta emozionata Noemi Verduci – Ed è stata la mia scommessa vincente”.

Poi aggiunge: “Giuseppe è sicuro e determinato professionalmente ma nella vita sentimentale è un ‘insicurone’.

L’inizio di Giuseppe Giofrè non è stato certo facile, cresciuto in un contesto delicato, ha dovuto scontrarsi con critiche e pregiudizi in una terra purtroppo che non offre le stesse opportunità di altri luoghi. Eppure, non poco distante dalla sua Gioia Tauro, Giuseppe ha incontrato Noemi, che lo ha subito indirizzato nel modo giusto:

“Ho come l’impressione che lui debba sempre dimostrare, a chi magari non ha creduto in lui, qualcosa e sempre di più. Io gli dico di godersi la vita e il risultato perchè ha già dimostrato tutto. Ho avuto nel mio percorso tanti momenti difficili e mi sono sentita in crisi come insegnante. Sono sicura che se non ci fosse stato Giuseppe, probabilmente avrei abbandonato. Lo ringrazio tantissimo perchè lui mi ricorda sempre che faccio un lavoro importantissimo. Mi ricorda sempre nelle sue interviste come la maestra in cui ha creduto in lui e che gli ha dato lo slancio…”.

Al rientro in studio, le lacrime di felicità di Giuseppe per le belle parole di Noemi e il commento sulla sua prima cara maestra: