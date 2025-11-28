Versace: ‘Il bando del S. Agata è pubblico, non per chi gestisce oggi la Reggina’

Politica e non solo nel corso dell’ultima puntata di “Live Break” in onda su CityNow. Nel confronto tra il consigliere comunale Massimo Ripepi e il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, si è parlato anche di Reggina. In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato le dichiarazioni del primo, di seguito quelle del vicesindaco: “Intanto bisogna dire senza timore di essere smentiti che i risultati sono imbarazzanti rispetto alle attese e per quello che tutti noi ci aspettavamo. Doveva e deve essere il campionato di svolta e non voglio pensare ad altro.

Nel mio mandato tra gli obiettivi c’era anche il bando per il centro sportivo S. Agata. Si parte da 2,5 milioni di euro e il bando non è per chi oggi gestisce la società, ma pubblico. Adesso vedremo quali saranno gli imprenditori che vorranno partecipare per mettere le mani sul S. Agata, la casa dei reggini così per come lo abbiamo immaginato e scritto. La partecipazione di altri soggetti può essere un punto di svolta per chi vuole investire sulla società. Dovremmo emanarlo entro la fine dell’anno, ma questa è adesso una partita di carattere amministrativo, nei prossimi giorni spero di potervi dare qualche notizia.

Leggi anche

Non sono d’accordo con Massimo Ripepi su un punto. Ogni società sportiva ha una natura privatistica, la politica deve monitorare essendo la Reggina patrimonio della città, ma non possiamo entrare nel merito degli investimenti. Sicuro quest’anno qualcosa non è andato per il verso giusto, visti i risultati e i calciatori che vanno e vengono. Sapete bene che quando ho dovuto prendere una posizione positiva nei confronti della società e della squadra l’ho fatto, poi sono stato ammonito perchè mi è stato detto che mi occupavo troppo della parte sportiva e me ne sono stato più buono sotto questo punto di vista”.