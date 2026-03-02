‘Piloti per passione’, la Metrocity alla premiazione del Campionato sociale 2025

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ed il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, hanno preso parte alla premiazione del Campionato sociale 2025 della scuderia “Piloti per passione”, l’evento che ha celebrato la stagione motoristica appena conclusa.

Nell’occasione è stato presentato anche il Campionato autoslalom “Città Metropolitana di Reggio Calabria 2026”, una competizione in 4 tappe (Gambarie, Bagnara, Oppido, Sambatello) organizzata dallo stesso sodalizio di Sambatello e da “Oppido Mamertina racing”, in partnership proprio con Palazzo Alvaro.

Versace: “Vicinanza della Città Metropolitana alle manifestazioni sportive“

“In questi anni – ha detto Carmelo Versace – la Città Metropolitana ha dimostrato, concretamente, di essere vicina alle manifestazioni sportive del territorio, soprattutto a quelle più sentite e radicate nella comunità come questa dedicata al mondo dei motori. Si tratta di appuntamenti che meritano maggiore visibilità perché contemplano sacrifici importanti, anche da parte di famiglie e imprenditori che scelgono di investire e sostenere simili iniziative». «Un ente di programmazione come il nostro – ha aggiunto – non può restare indifferente di fronte a esperienze che rappresentano un presidio sociale, educativo e culturale. Nelle prossime settimane, insieme alla presidente di “Piloti per passione”, Elisa Denisi, cui va il mio più sentito ringraziamento ed un grosso in bocca al lupo per questa nuova esperienza, avvieremo un confronto per immaginare un ulteriore sviluppo della manifestazione, condividendo le scelte con chi, ogni giorno, contribuisce a valorizzare il nostro territorio attraverso un impegno ed una passione impareggiabili”.

“È necessario fare di più, ma dobbiamo farlo tutti insieme“

“Quello di oggi – ha proseguito il sindaco facente funzioni – vuole essere un segnale chiaro di vicinanza non solo istituzionale o personale, ma dell’intero Ente. È necessario fare di più, ma dobbiamo farlo tutti insieme. Le istituzioni devono lavorare in rete superando divisioni e frammentazioni su temi che, come questo, uniscono e rafforzano la comunità». «Simili eventi – ha concluso Carmelo Versace – hanno, poi, l’ambizione di crescere e di acquisire un respiro sempre più ampio, auspicabilmente nazionale, offrendo ai nostri ragazzi opportunità sportive diversificate e alternative, accanto alle discipline più diffuse. L’impegno è comune e riguarda tutti noi, affinché lo sport continui a essere uno strumento di crescita, coesione e promozione del territorio”.

Quindi, il consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella, ha sottolineato come «eventi sportivi di qualità richiedano risorse economiche adeguate e infrastrutture sicure».

