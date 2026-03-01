City Now

Reggio, presentata a Sambatello la nuova edizione del ‘Campionato Auto Slalom 2026’

Calendario completo dello slalom Città metropolitana 2026: debutto il 26 aprile a Gambarie, chiusura l’8 novembre a Sambatello

01 Marzo 2026 - 15:04 | Comunicato Stampa

campionato auto slalom sindaco Battaglia

Presentata a Sambatello la nuova edizione del Campionato Auto slalomCittà metropolitana di Reggio Calabria 2026“, organizzata da “Piloti per passione” e “Oppido Mamertina racing”, col patrocinio e la partnership della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Le tappe saranno quattro: si parte dal 10° slalom Gambarie del Campionato italiano in programma il 26 aprile; poi il 3° slalom Bagnara C. di Coppa Italia il 28 giugno; a seguire il 10° slalom Oppido M. di Coppa Italia il 6 settembre e, infine, il 16° slalom di Sambatello l’8 novembre. La presentazione del Campionato auto slalom Città Metropolitana 2026 è stata l’occasione per premiare anche i vincitori del Campionato sociale 2025.

I saluti istituzionali e l’intervento di Domenico Battaglia

Col sindaco facente funzioni della città metropolitana, Carmelo Versace, a portare i saluti dell’Amministrazione di palazzo San Giorgio c’era il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia che ha precisato:

“C’è fermento per questo segmento di sport automobilistico che ritorna ed è in grado di portare aggregazione, scambi culturali e divertimento. Una disciplina che riesce a riunire un buon numero di appassionati e di addetti ai lavori, favorendo valorizzazione e sviluppo nei territori della Città metropolitana che vengono coinvolti. Complimenti agli organizzatori e ai vincitori dello scorso campionato che qui celebriamo oggi e grazie alla Città metropolitana per il sostegno a questo tipo di eventi”.

