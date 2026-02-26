Metrocity, via alla riqualificazione dell’Istituto Alberghiero di Condofuri – FOTO

“Non è stato un iter semplice quello che ha riguardato la riqualificazione dell’Istituto Alberghiero, ma era un impegno preso con la comunità e con le realtà associative ed aggregative di Condofuri, quello di avere un progetto esecutivo per il completamento di un’opera, che ospiterà circa 700 studenti”.

Sono le parole del Sindaco facente funzione Carmelo Versace, che ha aggiunto:

“Restituiremo a Condofuri un Istituto unico nel suo genere, con un atrio imponente, e con due ali che ospiteranno aule, laboratori e spazi adibiti alle nuove professionalità da formare, ma soprattutto, con un piccolo palazzetto all’interno dell’opera, per favorire l’attività sportiva, non solo per gli studenti ma anche per l’intera comunità, prevedendo delle entrate separate appunto per garantire l’accesso dall’esterno della struttura”.

Al sopralluogo, insieme al Sindaco f.f. Versace, erano presenti il Consigliere delegato Giuseppe Marino, il Commissario del Comune di Condofuri Laura Tortorella, il Dirigente scolastico Domenica Minniti, i tecnici della Città Metropolitana, oltre ai rappresentanti delle associazioni e dei comitati locali di Condofuri.

“Tempi dilatati, perché purtroppo – ha spiegato Versace – la ditta che stava eseguendo i lavori è stata raggiunta da un interdittiva e dunque la Città Metropolitana ha dovuto riattivare l’iter procedurale per garantire il completamento di un’opera che comunque è in uno stato di avanzamento adeguato rispetto ai tempi previsti per la consegna”.

“Mancano i lavori di impiantistica, così come spiegato dai tecnici – ha aggiunto il Sindaco – ma abbiamo avuto il collaudo statico infrastrutturale, e contiamo nell’arco di un anno e mezzo di consegnare l’Istituto Alberghiero alla sua comunità, che, grazie alla positiva spinta delle forze civiche del territorio, è stata un interlocutore costruttivo del nostro ente, e spero che continuerà ad esserlo per i prossimi mesi”.

