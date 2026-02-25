Alla Slow Wine Fair un altro successo per le eccellenze della Città Metropolitana – FOTO

Si è appena conclusa a Bologna la kermesse ‘Slow Wine Fair’ che ha lanciato la nuova sfida del food&wine attraverso un evento ‘b2b’ dedicato al vino “buono, pulito e giusto” e all’alimentazione sostenibile, etica e consapevole.

Anche in questa edizione le eccellenze della Città Metropolitana hanno fatto bella mostra di sé, e la presenza a Bologna Fiere del Consigliere delegato Domenico Mantegna certifica l’attenzione che l’Ente riserva verso le imprese e le filiere agricole del territorio.

“Sostenere le imprese agricole – ha dichiarato Mantegna – significa investire in sviluppo autentico, e nella visione di tutti quegli imprenditori e produttori che ogni giorno scelgono un’agricoltura rispettosa, coraggiosa e profondamente umana. Infatti, ho deciso di essere presente anche quest’anno, perché, attraverso la mia delega alle Attività Produttive e all’Agricoltura, ho avuto l’onore e la responsabilità di rappresentare e raccontare un’idea chiara del settore primario del nostro sistema economico”.

“L’agricoltura alle nostre latitudini – ha aggiunto il Consigliere Metropolitano – non è solo produzione, ma è identità, lavoro, futuro. Lo si percepisce dai racconti e dalle storie dei tanti vignaioli, produttori e operatori che ho avuto modo di incontrare, e che credono nella biodiversità, nella qualità, nella sostenibilità come approccio strategico”.

“Ho visto ed ascoltato comunità che resistono, innovano e generano valore partendo dalla terra, attraverso uno spirito che non genera logiche di competitività ma che si traduce in politiche di condivisione e cooperazione, per valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche”.

