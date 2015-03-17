Verticalismi diventa App: Verticomics

Verticalismi, il sito leader in Italia del web–fumetto, annuncia l’app mobile per iOS: Verticomics. I beta tester saranno i primi a godere dal proprio i-phone e i-pad della lettura gratuita di fumetti di grande qualità, che hanno raccolto consenso da critica e pubblico.

Per celebrare questo importante passo Verticalismi ha indetto un contest di illustrazioni, le migliori cinque diventeranno la loading page di Verticomics. Inoltre in premio per i vincitori i fumetti Bao Publishing.

Inoltre la giuria composta da Alessandro Bilotta (Dylan Dog); Fabio Celoni (Disney); Nanni Cobretti (i400Calci); Tuono Pettinato(Nevermind); Emanuel Simeoni (Batman); Spugna(una brutta storia) e Michele Foschini (manager di Bao Publishing); Claudia Bovini (manager di Star Comics); Silvana Ghersetti (manager di Grrrzetic) ha decretato la classifica definitiva del contest di fumetto digitale In Love with my Robots. Al terzo posto troviamo Roberto Vezzali, Mario Del Pennino(intanto diventato disegnatore di Wolverine per la Marvel Comics) ed Eleonora Bruni con Beyond, al secondo posto Tommaso Valsecchi, Francesco Castelli e Valentini Grassini con Andvari e infine i vincitori assoluti con un punteggio di 73 su 90: Michele Monteleone e Daniele “Kota” Di Nicuolo. CON i <3 MY :i] .

I vincitori godranno di una ricca fornitura di fumetti Bao Publishing, Star Comics e GRRRZ.