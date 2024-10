La via dei borghi attraversa a Bagnara il cuore della Costa Viola

Torna la via dei borghi con la seconda tappa del programma 2019, questa volta alla riscoperta dell'anima più intima di Bagnara Calabra

Torna la via dei borghi con la seconda tappa del programma 2019 e questa volta l’obbiettivo è quello della riscoperta dell’anima più intima di Bagnara, nel cuore della Costa Viola. La tappa del progetto ideato dalle associazioni Kalabria Experience ed Il Giardino di Morgana sarà patrocinata dal Comune di Bagnara, dalla Città Metropolitana di Reggio e dal Consiglio Regionale della Calabria.

La giornata inizierà con la scoperta di una delle ricchezze di quel territorio e cioè la produzione della ceramica con la visita di un laboratorio dove le sapienti mani formano figure ormai divenute famose.

Leggi anche

Successivamente gli escursionisti guidati da Antonino Arduca dell’associazione “Crescere Cca”, faranno rotta verso il cuore più antico di questo borgo. “Tonino”, giovane che crede nella sua terrà, con i suoi racconti saprà affascinare i presenti con la storia di questo centro normanno in terra greca.

Dopo la pausa pranzo nella quale i curiosi potranno gustare la specialità della “pizza cunzata” si concluderà la visita del borgo con un’altra specialità tipica bagnarese e cioè il torrone divenuto ormai un prodotto a tutela IGP.

Vasta anche in questo appuntamento la collaborazione con le realtà attive locali, indispensabili per la realizzazione della tappa, come l’associazione Caravilla e Costa Viola Travel.

Leggi anche

Storico anche il contributo nella comunicazione di Iuntamu, gruppo di interazione locale e 0964.biz.

Infine confermatissimo il contest fotografico realizzato in collaborazione con Ig Calabria e Ig Reggio Calabria attraverso il quale i partecipanti all’evento potranno canalizzare gli scatti di giornata sul social Instagram.