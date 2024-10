“La via dei borghi”, tutto pronto per la 2ª edizione

Al via la seconda edizione de "La Via dei borghi". Il progetto si espande al di fuori della provincia reggina

Domenica 31 marzo prenderà il via la seconda edizione de La via dei borghi con un viaggio che per la prima volta porterà il progetto ideato dalle associazioni Kalabria Experience e il Giardino di Morgana oltre il confine provinciale reggino.

L’itinerario infatti avrà come destinazione due borghi eccezionali come Belmonte Calabro e Fiumefreddo Bruzio in provincia di Cosenza.

L’iniziativa si avvarrà del patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, di quello della Provincia di Cosenza oltre a quello dei comuni di Belmonte e Fiumefreddo.

Anche quest’anno si conferma la volontà di infittire le maglie collaborative con le associazioni che da tempo operano sul territorio, ed in questo un chiaro esempio sarà fornito dal supporto di Belmonte in Rete fondamentale per la riuscita della tappa inaugurale di questo progetto.

PROGRAMMA

La mattinata sarà dedicata al centro di Belmonte con le sue bellezze i suoi palazzi storici ed i suoi affacci mozzafiato sul Mar Tirreno e sulla Riserva Naturale Marina WWF “Oasi Blu Isca”. I curiosi accompagnati dalla Pro Loco del borgo cosentino potranno conoscere oltre alle bellezze storiche, paesaggistiche ed artistiche, le tante figure storiche che hanno legato la propria vita allo splendido centro ai piedi del monte Cocuzzo.

Infine al Castello di Belmonte l’ass. Pensando Meridiano racconterà la bella esperienza del progetto di rigenerazione “Una porta sul paesaggio”.

Dopo la pausa pranzo gli escursionisti faranno vela in direzione Fiumefreddo Bruzio dove il percorso di visita abbraccerà l’intero centro e comprenderà tutti i siti d’interesse, dal Castello della Valle alle tante Chiese che custodiscono opere d’arte eccezionali. Il tutto verrà raccontato dall’attivissima Alessandra Porto di Ti porto in Calabria.

Confermatissimo il contest fotografico su Instagram con la collaborazione di IG Calabria ed IG Cosenza che permetterà una volta conclusa l’escursione di veicolare in rete le belle immagini dei due borghi cosentini.