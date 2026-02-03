Reggio, la Camera di Commercio presenta ‘La via del bergamotto’ e le ‘ricette di Bergarè’

Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Reggio Calabria, la presentazione ufficiale della Via del Bergamotto, il primo itinerario turistico interamente dedicato al legame tra l’agrume e il territorio metropolitano. L’iniziativa è promossa dall’ente camerale con la collaborazione tecnica di ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche).

L’obiettivo principale è trasformare la vocazione agricola in un’offerta turistica strutturata, capace di attrarre visitatori tutto l’anno attraverso esperienze in azienda, percorsi culturali e degustazioni.

Un modello di rete per il territorio

“La Via del Bergamotto” non è solo un percorso geografico, ma un modello di collaborazione tra agricoltori, trasformatori e operatori turistici. Durante l’evento, il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, ha evidenziato come l’itinerario sia un sistema dinamico in crescita:

“Abbiamo già riaperto i termini per raccogliere le adesioni al progetto da parte di ulteriori produttori e trasformatori di bergamotto. Per il 2026, la Camera sarà impegnata ad accompagnare le imprese nella strutturazione delle esperienze turistiche”.

Secondo Daniele Donnici di ISNART, il bergamotto rappresenta un volano per i piccoli comuni dell’areale di coltivazione, favorendo la destagionalizzazione e generando ricadute economiche concrete per l’intera filiera.

Gastronomia e “Ricette di Bergarè”

Durante la mattinata sono state presentate anche le Ricette di Bergarè, una raccolta di preparazioni d’autore nate dalla collaborazione con chef e pasticceri locali. L’iniziativa punta a:

Incentivare il consumo del frutto fresco nelle famiglie.

Consolidare il ruolo del bergamotto come ingrediente d’elezione della gastronomia reggina di qualità.

Tutte le informazioni sull’itinerario e le ricette sono consultabili sul sito ufficiale dell’evento Bergarè.