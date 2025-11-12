Reggio, Via Roma s’illumina di “nuovo”. Falcomatà: “Più sicurezza, decoro e bellezza”
Via Roma di Reggio Calabria si illumina con un nuovo impianto a LED, migliorando sicurezza, decoro e bellezza. Intervento che completa un'importante riqualificazione della città
12 Novembre 2025 - 10:08 | Comunicato Stampa
Via Roma ha finalmente una illuminazione del tutto nuova che riqualifica l’intera arteria. Nel tardo pomeriggio di martedì 11, alla presenza del Sindaco Falcomatà, del consigliere delegato Pino Cuzzocrea e del Responsabile della pubblica illuminazione Claudio Brandi, è stata accesa la nuova illuminazione nell’importante via cittadina; con pali nuovi (con attenzione anche al design) e lampade a led a risparmio energetico.
“Con questo intervento in via Roma – ha dichiarato il consigliere Pino Cuzzocrea- manteniamo un altro impegno dall’Amministrazione comunale guidata finora dall’avvocato Giuseppe Falcomatà”.
“Da delegato – ha continuato Cuzzocrea- non posso che complimentarmi con tutto il Settore della pubblica amministrazione: a partire dal gruppo coordinato da Claudio Brandi, fino a tutti coloro che hanno seguito i lavori passo passo. Un ringraziamento particolare va anche a Enel X che, grazie alla convenzione CONSIP firmata nel 2023, ci ha consentito di arrivare ormai in dirittura d’arrivo con il completamento della pubblica illuminazione in città”.
“Dopo Via Roma – ha concluso il consigliere delegato- proseguiremo con Via Petrara; ultimo step di un percorso che, dopo oltre quarant’anni, restituirà luce e vita a un quartiere rimasto un po’ ai margini. Concluderemo poi con qualche altro intervento mirato in varie zone della città, ma – ha sottolineato – si tratta ormai di pochissimi punti per completare definitivamente l’intero iter del settore”.
“Nuova illuminazione – ha dichiarato Falcomatà- significa più sicurezza, decoro e bellezza. Con il nuovo impianto di illuminazione andiamo a riqualificare una via centrale della città, sulla quale insistono tante abitazioni e diverse attività commerciali; via attraversata ogni giorno da migliaia di persone -in auto e a piedi- anche durante le ore serali e notturne”.
“Questa nuova illuminazione -per la quale ringrazio il Consigliere delegato Pino Cuzzocrea, il Responsabile del servizio Claudio Brandi e la disponibilità del nostro gestore Enel X – costituisce certamente un ulteriore valore aggiunto”