Reggio, Via Roma s’illumina di “nuovo”. Falcomatà: “Più sicurezza, decoro e bellezza”

Via Roma ha finalmente una illuminazione del tutto nuova che riqualifica l’intera arteria. Nel tardo pomeriggio di martedì 11, alla presenza del Sindaco Falcomatà, del consigliere delegato Pino Cuzzocrea e del Responsabile della pubblica illuminazione Claudio Brandi, è stata accesa la nuova illuminazione nell’importante via cittadina; con pali nuovi (con attenzione anche al design) e lampade a led a risparmio energetico.

“Con questo intervento in via Roma – ha dichiarato il consigliere Pino Cuzzocrea- manteniamo un altro impegno dall’Amministrazione comunale guidata finora dall’avvocato Giuseppe Falcomatà”.

“Da delegato – ha continuato Cuzzocrea- non posso che complimentarmi con tutto il Settore della pubblica amministrazione: a partire dal gruppo coordinato da Claudio Brandi, fino a tutti coloro che hanno seguito i lavori passo passo. Un ringraziamento particolare va anche a Enel X che, grazie alla convenzione CONSIP firmata nel 2023, ci ha consentito di arrivare ormai in dirittura d’arrivo con il completamento della pubblica illuminazione in città”.

“Dopo Via Roma – ha concluso il consigliere delegato- proseguiremo con Via Petrara; ultimo step di un percorso che, dopo oltre quarant’anni, restituirà luce e vita a un quartiere rimasto un po’ ai margini. Concluderemo poi con qualche altro intervento mirato in varie zone della città, ma – ha sottolineato – si tratta ormai di pochissimi punti per completare definitivamente l’intero iter del settore”.

“Nuova illuminazione – ha dichiarato Falcomatà- significa più sicurezza, decoro e bellezza. Con il nuovo impianto di illuminazione andiamo a riqualificare una via centrale della città, sulla quale insistono tante abitazioni e diverse attività commerciali; via attraversata ogni giorno da migliaia di persone -in auto e a piedi- anche durante le ore serali e notturne”.

“Questa nuova illuminazione -per la quale ringrazio il Consigliere delegato Pino Cuzzocrea, il Responsabile del servizio Claudio Brandi e la disponibilità del nostro gestore Enel X – costituisce certamente un ulteriore valore aggiunto”