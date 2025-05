Viaggiare con animali domestici: regole per un viaggio perfetto in auto

Pianificare un viaggio con il suo animale domestico può rendere qualsiasi avventura ancora più memorabile. Secondo un sondaggio condotto da Facile.it per conto dell’istituto di ricerca EMG Different, oltre 6,5 milioni di proprietari di cani e gatti in Italia hanno trascorso le vacanze del 2023 in compagnia dei propri animali domestici, in tutto o in parte. Viaggiare in auto con animali domestici richiede preparazione e conoscenza per garantire comfort e sicurezza. Ecco alcune linee guida pratiche per rendere il suo viaggio piacevole e senza stress.

Preparare il veicolo

Prima di partire, si assicuri che l’auto sia adatta al trasporto di animali domestici. Una corretta ventilazione e il controllo della temperatura all’interno del veicolo sono fondamentali. Tenga i finestrini leggermente aperti o utilizzi l’aria condizionata per evitare il surriscaldamento.Non lasci mai il suo animale incustodito in auto, soprattutto nei mesi più caldi: le temperature possono salire rapidamente e diventare pericolose.

Un modello particolarmente apprezzato per i viaggi con animali domestici è la Volkswagen Golf 7: grazie al suo abitacolo ben climatizzato, alla silenziosità durante la guida e alla stabilità su strada, offre comfort sia al conducente che agli amici a quattro zampe. Il bagagliaio spazioso è ideale per sistemare trasportini o accessori necessari, rendendo ogni spostamento più semplice e sicuro.

Sistemi di ritenuta e sicurezza

La sicurezza è prioritaria. Il Codice della Strada stabilisce che gli animali non devono distrarre il conducente né ostacolare il controllo del veicolo. Pertanto utilizzi sistemi di ritenuta adeguati, come imbracature, trasportini o barriere.

Le imbracature fissate alle cinture di sicurezza sono ideali per cani di piccola e media taglia.

Per animali di taglia più grande, valuti gabbie robuste o una barriera nel bagagliaio.

Verifichi sempre che tutto sia installato correttamente per scongiurare rischi in caso di frenate brusche.

Pause regolari e idratazione

Anche il suo animale ha bisogno di soste. Si fermi ogni due o tre ore per permettere al suo amico a quattro zampe di sgranchirsi, fare i bisogni e bere acqua fresca. Queste pause aiutano a ridurre stress e ansia, rendendo il viaggio più sereno. Tenga a portata di mano un kit da viaggio con bottiglie d’acqua, ciotole, sacchetti e qualche snack.

Documenti identificativi e sanitari

Viaggi sempre con i documenti sanitari e di identificazione del suo animale. Si assicuri che indossi un collare con medaglietta aggiornata, comprensiva dei suoi recapiti. Il microchip è fortemente consigliato per una maggiore sicurezza in caso di smarrimento.

Se prevede spostamenti internazionali, potrebbero essere necessari certificati di vaccinazione e altri documenti veterinari. Informi presso le autorità locali prima di partire.

Ridurre l’ansia da viaggio

Molti animali soffrono di ansia in auto. Per alleviare il disagio:

Abitui gradualmente il suo animale ai viaggi, iniziando con tragitti brevi. Utilizzi diffusori di feromoni specifici per animali. Porti con sé oggetti familiari (coperte, giocattoli) per offrire conforto.

Scegliere il momento migliore

Il momento della giornata incide sul comfort del suo animale. Viaggi al mattino presto o di sera, quando fa più fresco e il traffico è ridotto. Eviti le ore di punta per non sottoporre il suo compagno a caldo e rumore eccessivi.

Visibilità e illuminazione

Se affronta tratti notturni, controlli i fari dell’auto e verifichi che siano perfettamente funzionanti. Una buona illuminazione migliora i tempi di reazione e aiuta a prevenire incidenti, proteggendo lei e il suo animale. L’esperto di AUTODOC afferma che è essenziale sapere come regolare correttamente i fari per evitare di abbagliare i veicoli in arrivo, riducendo significativamente il rischio di incidenti causati dal riverbero.

Consigli pratici degli esperti

Gli specialisti raccomandano di pianificare ogni dettaglio. Verifichi regolarmente lo stato di freni, pneumatici e livelli dei liquidi per evitare guasti imprevisti durante il viaggio.

Alloggi e soste pet-friendly

Prima di mettersi in viaggio, cerchi alloggi e aree di sosta che accettino animali domestici. Prenoti in anticipo e mantenga le conferme a portata di mano per evitare sorprese all’arrivo.

Guidare con animali domestici richiede attenzione, ma regala esperienze indimenticabili. Seguendo queste linee guida—sicurezza, pause regolari e veicolo equipaggiato—potrà affrontare il viaggio con serenità e garantire il benessere del suo fedele compagno. Buon viaggio!

Fonti di informazione:

Descrizione dei fari Golf 7 – AUTODOC