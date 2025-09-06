Parco giochi di Vibo, cede una trave: bimbo di 3 anni in prognosi riservata

Un grave incidente si è verificato in un parco giochi comunale di Vibo Valentia, dove un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una trave a cui si era appoggiato e che ha ceduto improvvisamente.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e trasportato il piccolo in ospedale. Il bambino è stato ricoverato con prognosi riservata a causa delle gravi lesioni interne riportate. Al momento dell’incidente si trovava insieme ai genitori.

Le indagini della Procura

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sull’accaduto per accertare eventuali responsabilità legate alla manutenzione e alla sicurezza delle strutture del parco giochi di proprietà comunale.

Fonte: Ansa Calabria