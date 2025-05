Vibo: il Comune premia cittadini e aziende con sconti Tari fino al 50%

Nell’ottica di una riduzione dei rifiuti prodotti dagli utenti e di un miglioramento della qualità della raccolta differenziata, la giunta comunale di Vibo Valentia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente Marco Miceli, il progetto “Centro di raccolta che abbatte la Tari fino al 50%”.

Si tratta di un’iniziativa che premia i cittadini e le attività virtuose, riconoscendo uno sconto in fattura fino alla metà dell’importo dovuto, con un tetto massimo di 250 euro per le utenze domestiche e 500 euro per quelle non domestiche. Il calcolo dello sconto è basato sul quantitativo di materiale differenziato conferito presso i Centri di raccolta di Bivona (località Cementificio) e Vibo Valentia (località Aeroporto).

Qui l’Avviso ufficiale sul sito del Comune:

https://www.comune.vibovalentia.vv.it/novita/notizie/centro-di-raccolta-che-abbatte-la-tari-fino-al-50

Chi può partecipare e come funziona

L’iniziativa è rivolta sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche. Il budget complessivo stanziato dal Comune è di 10.000 euro, equamente suddiviso tra le due tipologie di utenze (5.000 + 5.000 euro).

Il sistema di gestione adottato supera le criticità della precedente esperienza e semplifica notevolmente l’accesso al beneficio:

«Con questo progetto – spiega l’assessore Miceli – tutti i cittadini in regola con il pagamento della Tari potranno conferire materiale differenziato nei Centri di raccolta, senza bisogno di presentare domande di adesione. In automatico, sono tutti potenziali beneficiari. L’addetto incaricato effettuerà la pesatura del materiale conferito e caricherà il risultato in un apposito database. Al termine dell’anno solare 2025, un algoritmo stilerà la graduatoria con criteri meritocratici e assegnerà le risorse. Siamo convinti che così facendo potremo sfruttare a pieno le potenzialità dei Centri di raccolta e consentire al cittadino, al contempo, di risparmiare cifre importanti sul dovuto».

Come saranno assegnati gli sconti Tari

Le premialità saranno assegnate sulla base della graduatoria elaborata dal sistema automatico e saranno così suddivise:

Utenze domestiche:

a) Ai primi 10 classificati: 50% di sconto sulla Tari dovuta, fino a un massimo di 250,00 €

b) Ai secondi 10: 40% di sconto sulla Tari dovuta, fino a un massimo di 200,00 €

c) Dal 21° al 25° posto: 30% di sconto sulla Tari dovuta, fino a un massimo di 100,00 €

Utenze non domestiche: