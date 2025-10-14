Provincia di Vibo: la maggioranza si dimette per il caso tirocinanti

Sette consiglieri del Consiglio Provinciale di Vibo Valentia si sono dimessi a causa di contrasti con il presidente Corrado L’Andolina. Le dimissioni sono state firmate da Vincenzo Pagnotta, Serena Lo Schiavo e Carmine Franze, appartenenti al centrodestra; Alessandro Lacquaniti, Gianpiero Calafati e Nicola Papa, dall’area di centro, e Antonino Schinella, del Partito Democratico.

Le ragioni delle dimissioni

Il motivo alla base di questa decisione riguarda la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale, una questione che i consiglieri dimissionari avrebbero voluto trattare prima del bilancio, durante la seduta di ieri. Tuttavia, le loro intenzioni sono state contrastate dal presidente L’Andolina, che aveva deciso di affrontare l’argomento in un’altra occasione.

“La mancata discussione sulla stabilizzazione dei tirocinanti”, spiegano i consiglieri dimissionari, “è stato il punto di rottura con il presidente, che non ha condiviso la nostra proposta di procedere immediatamente con questa importante discussione”.

La situazione politica e le prossime mosse

Nonostante le dimissioni di sette consiglieri, il presidente Corrado L’Andolina rimane comunque in carica. Secondo le normative, entro tre mesi sarà necessario indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

I tre consiglieri che non si sono dimessi sono Vincenzo Lentini, Carmine Mangiardi e Nicola Lasorba, i quali restano al loro posto e non sembrano aver aderito alle dimissioni collettive.

Fonte: Ansa Calabria