Vibo Valentia, a fuoco palazzina di tre piani. Incendio domato

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti alle ore 22,40 di ieri 3 giugno a Gerocarne per un incendio che ha interessato una abitazione sita in via Cesare Battisti e vico secondo San Sebastiano.

L’incendio ha interessato un fabbricato di civile abitazione su tre livelli disabitato avente solai in legno.

Le operazioni di spegnimento sono state abbastanza complesse a causa della difficoltà di raggiungere il fabbricato interessato con i mezzi in dotazione. Infatti, a causa della strada stretta, è stato necessario effettuare uno stendimento di tubazioni di circa 100 metri.

Il pronto intervento da parte dei vigili del fuoco ha consentito l’estinzione dell’incendio, limitando i danni alle suppellettili e impedendo la propagazione dello stesso alle strutture in legno dei solai con conseguente interessamento di tutte le strutture.

Le operazioni, coordinate dal Funzionario di Servizio Geom. Domenico Ferito, si sono concluse alle ore 2:30 circa.