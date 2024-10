Vibo Valentia – Le celebrazioni per i 150 anni dell’Azione Cattolica

L’azione cattolica festeggia quest’anno i 150 anni. Per celebrare la ricorrenza l’Associazione Diocesana di Mileto Nicotera e Tropea dà appuntamento a tutti venerdì 1° giugno 2018 a Vibo Valentia.

Ad illustrare le iniziative in programma sarà il presidente Paolo Giannini nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 28 maggio 2018, alle ore 15,30, nella sala riunioni dell’Istituto di Scienze Religiose San Giuseppe Moscati, via Sacra Famiglia.