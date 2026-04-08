Operazione anti ‘ndrangheta, Montuoro: ‘Grande lavoro delle Forze dell’ordine’

“Il maxi blitz condotto nelle scorse ore che ha portato a decine di arresti e ha disarticolato le cosche di ‘ndrangheta delle Preserre vibonesi, rappresenta una nuova, forte dimostrazione della presenza dello Stato sul territorio e della sua capacità di contrastare con determinazione la criminalità organizzata”.

Lo afferma l’assessore alla Legalità e sicurezza della Regione Calabria, Antonio Montuoro, esprimendo il proprio plauso alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per l’importante operazione.

“Un complesso ed articolato impianto investigativo – prosegue Montuoro – ha consentito di far emergere la piena operatività di una struttura mafiosa attiva e radicata da tempo, confermando la pericolosa capacità di penetrazione della ‘ndrangheta a tutti i livelli. A fronte di organizzazioni criminali sempre più evolute, capaci di utilizzare congegni e reti su scala nazionale e internazionale, è fondamentale che lo Stato continui a dotarsi di strumenti investigativi moderni ed efficaci. Il lavoro della Dda dimostra che tecnologia, coordinamento tra forze dell’ordine e competenze specialistiche sono fondamentali per contrastare i sistemi mafiosi che fanno dell’innovazione e della capacità di adattamento uno dei loro punti di forza. Non solo, ogni operazione di questa portata rafforza la fiducia dei cittadini verso le istituzioni e consolida l’impegno che ogni giorno le amministrazioni portano avanti per promuovere la cultura della legalità e la sicurezza”.