Vibonese: numeri impressionanti sui calciatori tesserati. Esordio al Granillo per il nuovo tecnico
Stesso numero di sconfitte della Reggina, ma le vittorie...
16 Gennaio 2026 - 11:04 | Redazione
Dal ritiro estivo ad oggi, la società rossoblù ha tesserato 42 giocatori. Un numero impressionante. Un dato che racconta meglio di qualsiasi analisi la precarietà del progetto tecnico.
Il mercato è stato continuo, quasi frenetico. L’unica operazione capace di portare un incasso è stata la cessione di Musy sul quale si è fatta una discreta plusvalenza, ma con il sacrificio di avere rinunciato al miglior marcatore della rosa.
Sul campo i risultati erano stati confortanti nella prima parte di stagione, poi il vuoto. La squadra ha 23 punti in classifica, frutto di 5 successi, 8 pareggi e 6 sconfitte, non vince in campionato dal 16 novembre, ultima gioia il 3-1 interno contro la Vigor Lamezia.
In questo contesto si inserisce anche il cambio in panchina. Raffaele Esposito ha lasciato il posto a Capodicasa, chiamato a gestire una squadra profondamente rinnovata e ancora in cerca di identità.
Il nuovo tecnico farà il suo debutto al Granillo contro la Reggina. Un esordio decisamente pesante.