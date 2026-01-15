Reggina: società e squadra chiamano. Si attende la risposta dei tifosi

“Un popolo. Una maglia. Una città. Il Granillo può riempirsi ancora. Il tuo posto ti aspetta”.

Con questo messaggio la Reggina ha lanciato l’appello ai tifosi, aggiornando anche il numero dei biglietti già venduti e chiamando la città a stringersi attorno alla squadra.

Dopo sette vittorie consecutive, e in attesa di capire rispetto alla vicenda Nuova Igea, gli amaranto tornano allo stadio Oreste Granillo per affrontare la Vibonese.

Gli ospiti attraversano un momento complicato: niente vittorie da quasi due mesi e una rosa indebolita da alcune partenze. Sottovalutare l’impegno sarebbe un errore gravissimo, comunque certi che grazie anche alla consapevolezza di un allenatore che conosce bene ogni dettaglio di questo campionato, insidie comprese, gli amaranto non cadranno in questa trappola, mantenendo altissima la concentrazione.

La Reggina arriva a questo appuntamento con certezze consolidate. Atteggiamento, intensità e aggressività fin dai primi minuti stanno facendo la differenza. La squadra gioca per vincere, senza calcoli, con l’obiettivo chiaro di portare a casa l’intera posta.

Il tecnico può contare su un organico ampio. Nelle ultime settimane ha dato continuità a buona parte dell’undici iniziale, ma uno dei suoi meriti principali resta la capacità di coinvolgere tutta la rosa, coloro che subentrano e non. Tutti si sentono parte del progetto. Tutti pronti a dare il proprio contributo.

Ora tocca al pubblico. Il Granillo può essere ancora una volta un fattore. La squadra chiama. La tifoseria speriamo risponda.